"Tamamıyla siyasi bir karardır. Hiçbir realiteye uymayan bir karardır"



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKPM'nin Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına ilişkin, "Bu, maalesef adım adım gelişen ırkçı, faşist, Türk karşıtı, İslam karşıtı, Türkiye karşıtı bir kampanyanın sonucu olarak görülüyor. Tamamıyla siyasi bir karardır. Hiçbir realiteye uymayan bir karardır." dedi.







kaynak:habertürk