KURTULMUŞ: TAMAMIYLA SİYASİ BİR KARARDIR
"Tamamıyla siyasi bir karardır. Hiçbir realiteye uymayan bir karardır"
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKPM'nin Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına ilişkin, "Bu, maalesef adım adım gelişen ırkçı, faşist, Türk karşıtı, İslam karşıtı, Türkiye karşıtı bir kampanyanın sonucu olarak görülüyor. Tamamıyla siyasi bir karardır. Hiçbir realiteye uymayan bir karardır." dedi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar