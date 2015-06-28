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KURTULMUŞ, MALATYA'DA İFTAR PROGRAMINA KATILDI


KURTULMUŞ, MALATYA'DA İFTAR PROGRAMINA KATILDI
Tarih : 28 Haziran 2015, 10:44
Puan Ver : Kurtulmuş, Malatya'da İftar Programına Katıldı(9/10)8


AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftar programına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş katıldı. Havuzbaşı restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 7 Haziran seçimlerinin milletin iradesi olduğunu belirterek “Biz sandıklarda kaybettiğimiz zaman oyunbozanlık yapanlardan değiliz. Biz bu milletin iradesine ‘bu bidon kafalılar ne anlar' diyerek karşı çıkanlardan değiliz. Biz bu milletin iradesine saygı gösteren insanlarız” dedi. Herkesin seçimden sonra milletin ne demek istediğini anlamaya çalıştığını ifade eden Kurtulmuş, “Bayram namazlarında sabah namazını kılarsınız ve bayram namazına kadar beklersiniz ya. O sırada bazılarının hafif içi geçer ve uyuklaya kalır. O zaman yanındaki dürter ve ‘hadi kalk bakalım bir abdestini tazele de gel bakalım' der. İşte millet de bize dedi ki ‘abdestinizi tazeleyin yolunuza devam edin' diye konuştu.








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