

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







'Orada terör örgütü unsuru olan insanlar; onlar içerisinden de ölenler oluyor. Onlar da ölmesinler' diyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, hendek siyasetinin terk edilmesi gerektiğini ifade ederek "Bizim derdimiz terör örgütü unsurları teslim olsun, hendek siyasetinden vazgeçtiklerini ilan etsinler" dedi. Öğretmenlerden bazı ilçeleri terk etmelerinin istemeleri konusunda ise Kurtulmuş, “Mücadele devam ederken tabii ki başta orada yaşayan sivil vatandaşlarımız olmak, kamu görevlilerimiz olmak üzere orada yaşayan terör örgütü dışındaki bütün unsurların güvenliğini sağlamak da devletin vazifesidir” diye konuştu.







Bir soru üzerine Cizre ve Silopi'deki öğretmenlerin bölgelerinden ayrılması hususunda Kurtulmuş şunları söyledi: “Uzun bir süredir devam eden hendek siyasetinin Türkiye'ye ne kadar ağır bir faturasının olduğu artık herkes görüyor. Bunu söylerken sadece ekonomik bir faturadan bahsetmiyorum. Bunu söylerken özellikle bölge halkının bu terör örgütünün hendek siyaseti dolayısıyla ne kadar zor şartlar altında yaşamak zorunda mecburiyetinde kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Bölge halkı ‘illallah' diyor.”







'HENDEK KAZMAKTAN ARTIK VAZGEÇMELİLER'







Hendek siyaseti ile birlikte bu siyasetin içindeki bazı makul isimlerin bile artık hendek siyasetinin bölge halkına ne kadar büyük zararlar verdiğini söylemesine dikkat çeken Kurtulmuş, “Bu süreç artık sona erdirilmelidir. Hendek kazmaktan, hendekler üzerinden siyaset oluşturmaya kalkmaktan vazgeçmelilerdir.” diye konuştu.







‘HÜKÜMET HENDEK SİYASETİNE TESLİM OLMAZ'







Hendek kazılmasından vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'nin kendi halkının ve kendi insanların güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Türkiye, demokratik olarak seçilmiş bir hükümetle idare ediliyor. Dolayısıyla demokratik bir hükümet hiçbir demokrasi içerisinde hendek siyasetine teslim olmaz. Hendek siyaseti üzerinden bölgeyi cadı kazanına döndürmeye çalışanlarına teslim olmaz.” diye konuştu.







‘DEVLETİN VAZİFESİ VATANDAŞLARIN VE KAMU GÖREVLİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK'







Kurtulmuş, “Birçok ilçede bu mücadele devam ediyor. Bu mücadele devam ederken tabii ki başta orada yaşayan sivil vatandaşlarımız olmak, kamu görevlilerimiz olmak üzere orada yaşayan terör örgütü dışındaki bütün unsurların güvenliğini sağlamak da devletin vazifesidir. Ümit ederim ki bu büyük yanlıştan, bu tarihi yanılgıdan dönerler ve hendek siyasetinden biran evvel vazgeçerler.” şeklinde konuştu.







ONLAR DA ÖLMESİN'







Kurtulmuş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hiç kimse zannetmesin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hükümeti hendek siyasetine teslim olacaktır. Böyle bir şey olmaz. Bizim amacımız isteriz ki bir tek kimsenin dahi burnu kanamasın. Bunu söylerken sadece sivil vatandaşlarımızı da kastetmiyorum. Orada bizim derdimiz terör örgütü unsurları teslim olsunlar, hendek siyasetinden vazgeçtiklerini ilan etsinler, orada terör örgütü unsuru olan insanlar; onlar içerisinden de ölenler oluyor. Onlar da ölmesinler. Terörü bıraksınlar, teslim olsunlar, hendek siyasetini artık iptal ettiklerini ilan etsinler. Böylece hem bölge halkı rahatlasın hem Türkiye rahatlasın.”







'REFORM EYLEM PLANINDAKİ BAZI KARARLAR BAKANLAR KURULU'NDA İMZALANDI'







2016 yılının bütçesinin reform eylem planında ortaya konan teklifleri karşılayacak şekilde hazırlandığını kaydeden Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinde önemli bir faz değişimin yaşanacağını söyledi. Orta vadeli programın da yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını ifade eden Kurtulmuş, hükümetin geçtiğimiz perşembe açıklanan Reform Eylem Planı çerçevesinde bugün ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının imzalandığını kaydetti. Gençlere 50 bin TL'lik hibe desteğinin yürürlüğe girdiğini ifade eden Kurtulmuş, çeyiz destek hesabının uygulanmaya koyulduğunu, gençlere 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredinin imzalarının atıldığını anlattı.











Üç bakanın Brüksel'de olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin reform iradesini Avrupa Birliği'ne (AB) anlatmak için ve 17. faslın açılması için orada bulunduklarını söyledi. Kurtulmuş, öğretim üyelerinin 72 yaşına kadar üniversitelerinde vazife yapmalarının da kararlaştırıldığını ifade etti.