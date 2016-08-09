

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Bundan sonra Amerikalı yetkililer tercih yapmak durumundadırlar ya bir darbenin insanları katleden, insanları, binlerce insanı yaralayan bir darbenin terörist elebaşısını tutacaklar, gözetecekler ya da 79 milyon Türk insanının isteklerine cevap verecekler" dedi.



Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleşti. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı sonrasında Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, düzenlediği basın toplantısında Bakanlar Kurulu'nda ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından sokaklara çıkan herkese teşekkür ederek, "15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün hemen ertesinde milletimiz sokaklara çıkarak darbe teşebbüsünde bulunan eşkiyalara gerekli dersi vermiş, tankları, helikopterleri, uçakları, silahları göğsünü siper ederek durdurmuş ve Türkiye'yi uçurumun kenarından çekip kurtarmıştır. Öncelikle bu büyük badirenin içerisinden Türkiye'nin kurtulmasında emeği olan bütün yurttaşlarımıza bütün kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz ve o tarihten bu yana meydanları doldurarak bu meydanlardaki kalabalıklarla birlikte demokrasi nöbetini sürdüren halkımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar demokrasi nöbetlerinde emniyet kayıtlarına göre 25 milyon vatandaşımız ülkemizde demokrasi nöbetine bütün illerimiz ve ilçelerimiz ve katılmıştır. Dün yine emniyetin kayıtlarına göre İstanbul'da 5 milyon yurttaşımız biraraya gelmiş Türkiye genelinde 80 ilde ki diğer illerdeki toplantılarla da yaklaşık 10 milyona yakın insan eş zamanlı olarak Türkiye'nin meydanlarını doldurarak ülkesine, vatanına bayrağına, milli birliğine sahip çıkmış, demokrasiyi benimsediğini bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Bu miting sadece 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen ve bitmiş olan bir miting değildir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bu mitingin bundan sonraki artçı etkileri de görülecektir" diye konuştu.