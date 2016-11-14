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kurtulmuş: derik saldırısının ana failleri yakalandı

KURTULMUŞ: DERİK SALDIRISININ ANA FAİLLERİ YAKALANDI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Mardin'de kayyum olarak Derik Kaymakamlığı görevine atanan Muhammed Fatih Safitürk'ün öldürüldüğü saldırının ana faillerinin yakalandığını açıkladı.

Tarih : 14 Kasım 2016, 16:05
Puan Ver : Kurtulmuş: Derik Saldırısının Ana Failleri Yakalandı(6/10)4


Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, saldırı ile ilgili olarak 62 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Kurtulmuş bu kişilerden 10'unun serbest bırakıldığını, diğerlerinin sorgularının ise sürdüğünü belirtti.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"İstanbul'dan bombanın kargoyla gönderilmesinden bombanın patlatılma anına kadar bütün bu süreçlerde kimlerin dahli olduysa bunlara aşağı yukarı ulaşılmıştır. Arkasında daha başka kimler varsa bunlara da ulaşılacak. Bu olay bütün detaylarıyla ortaya çıkarılarak, hesap sorulacaktır."



 



kaynak:bbc








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