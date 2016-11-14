KURTULMUŞ: DERİK SALDIRISININ ANA FAİLLERİ YAKALANDI
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Mardin'de kayyum olarak Derik Kaymakamlığı görevine atanan Muhammed Fatih Safitürk'ün öldürüldüğü saldırının ana faillerinin yakalandığını açıkladı.
Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, saldırı ile ilgili olarak 62 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Kurtulmuş bu kişilerden 10'unun serbest bırakıldığını, diğerlerinin sorgularının ise sürdüğünü belirtti.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'dan bombanın kargoyla gönderilmesinden bombanın patlatılma anına kadar bütün bu süreçlerde kimlerin dahli olduysa bunlara aşağı yukarı ulaşılmıştır. Arkasında daha başka kimler varsa bunlara da ulaşılacak. Bu olay bütün detaylarıyla ortaya çıkarılarak, hesap sorulacaktır."
kaynak:bbc
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar