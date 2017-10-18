KÜRTLER KERKÜK'E DÖNMEYE BAŞLADI!
Irak ordusunun Kerkük'e girmesi üzerine kenti terk ederek Erbil ve Süleymaniye'ye giden Kürtler geri dönmeye başladı.
Kerkük'te hayat normale dönüyor. Irak ordusunun Kerkük'e girmesi üzerine gidenler evlerine dönmeye başladı.
KÜRTLER KONTROL NOKTALARINDA KAYIT ALTINA ALINARAK KERKÜK'E ALINDI
Irak ordusunun Kerkük'e başlattığı operasyon sırasında kenti terk ederek Erbil ve Süleymaniye'ye giden Kürtlerden IKYB'ye bağlı olanlar geri dönmeye başladı.
Kerkük polisi, kontrol noktalarında geri dönenleri kayıt altına alarak, kente girişine izin verdi. Öte yandan, Kerkük'e daha sonra yerleşen Kürtlerin dönüşüne izin verilmedi.
KERKÜK'TE ARTIK IKBY YOK
Irak ordusu, Kerkük'e girerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayraklarını indirmiş, yerine Irak bayrakları asmıştı. Irak Başbakanı İbadi Kerkük valisini görevden almış yerine yeni vali atamıştı.
Kaynak: haberinburada
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