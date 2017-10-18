Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Grubunda Bir Galibiyet Daha Alırsa Liderliği Garantileyecek
Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde Topladığı 9 Puanla Kendi Rekorunu Kırdı.
Şampiyonlar Ligi Grubunda 3'te 3 Yapan Beşiktaş Yüzde 92 İhtimalle Çeyrek Finalde
Kürtler Kerkük'e Dönmeye Başladı!
Beşiktaşlı Cenk Tosun Sırrını Açıkladı: İdmanlardan Önce De Sonra Da Çalışıyorum
Deniz Baykal'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti Haberlerine Chp'den Yalanlama!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Tecrübemizin Karşılığını Aldık
Teröristler Suriye'den Ateş Açtı, Ceylanpınar'da 2 Kişi Yaralandı
İdlib'e İntikal Başladı, İşler Yoluna Girdi! Cilvegözü Açılıyor
Mahrem İmamlar Konuştu, Düğmeye Basıldı! Astsubaylar Gözaltında
Kardeşinin Ölümüne Dayanamadı, Cenazede Can Verdi
Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek
Bursa'da Özel Harekat Polislerinden Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Abd'den Vize Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Türkiye İle İlişkimiz Karmaşık
Trabzonspor, Rıza Çalımbay İle 1.5 Yıllık Anlaşmaya Vardı
Trump'ın Yeni Seyahat Yasaklarına Yargıdan, Bir Gün Kala Frenleme
Murat Ülker, Newcastle United'ı Satın Alacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı
Kerkük Operasyonu Sonrası Hedefe Erbil'i Koydu!
Son Dakika! Doktoru Acı Gerçeği Açıkladı: Deniz Baykal'ın Durumu Ciddi Ve Hayati Tehlikesi Var
Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in Cezasının Silinmesine Sert Çıktı

Kürtler Kerkük'e Dönmeye Başladı!

KÜRTLER KERKÜK'E DÖNMEYE BAŞLADI!

Irak ordusunun Kerkük'e girmesi üzerine kenti terk ederek Erbil ve Süleymaniye'ye giden Kürtler geri dönmeye başladı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 01:50
Puan Ver : Kürtler Kerkük'e Dönmeye Başladı!(5/10)1

Kerkük'te hayat normale dönüyor. Irak ordusunun Kerkük'e girmesi üzerine gidenler evlerine dönmeye başladı.

KÜRTLER KONTROL NOKTALARINDA KAYIT ALTINA ALINARAK KERKÜK'E ALINDI

Irak ordusunun Kerkük'e başlattığı operasyon sırasında kenti terk ederek Erbil ve Süleymaniye'ye giden Kürtlerden IKYB'ye bağlı olanlar geri dönmeye başladı.

Kerkük polisi, kontrol noktalarında geri dönenleri kayıt altına alarak, kente girişine izin verdi. Öte yandan, Kerkük'e daha sonra yerleşen Kürtlerin dönüşüne izin verilmedi.

KERKÜK'TE ARTIK IKBY YOK

Irak ordusu, Kerkük'e girerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayraklarını indirmiş, yerine Irak bayrakları asmıştı. Irak Başbakanı İbadi Kerkük valisini görevden almış yerine yeni vali atamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kürtler  Kerkük  E  Dönmeye  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER