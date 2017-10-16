KÜRTLER, KAÇAN PEŞMERGELERE SİLAH ÇEKTİ, ARAÇ YAKIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
Kerkük'te kalan Kürtler, Erbil ve diğer bölgelerden gelen Peşmerge'nin Kerkük'ü terk etmesini araçları yakarak ve silah çekerek engellemeye çalıştı.
Irak ordusunun Kerkük merkezine girmesi üzerine bölgedeki Peşmerge de kaçmaya başladı. Peşmerge birlikleri içinde kaçanların başında KYB Peşmergelerinin olduğu öğrenildi.
PEŞMERGELER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Peşmergeler arasında arbede yaşanırken küçük çaplı çatışmalar da meydana geldi. Erbil yönetimine bağlı KDP Peşmergeleri de mevzilerini terk eden KYB peşmergelerine tepki gösterirken, tartışma yaşandığı bu sırada silah seslerinin de duyulduğu öğrenildi.
KÜRTLER PEŞMERGEYE SİLAH ÇEKİP KAÇMALARINI ENGELLEDİ
Kerkük'te silahlanarak sokağa çıkan Kürtler ise araçlarıyla kaçan Peşmergeleri durdurmaya çalıştı. Kerkük'teki Kürtler kaçan peşmergelerin önüne barikatlar kurarak, bunları ateşe verdi. Araçların üzerine çıkan Kürtler, Peşmergeye silah çekerek kaçışlarını engellemeye çalıştı. Kürtlerden bazıları kaçan Peşmergelerden silahlarını da aldı. Tüm engellemelere rağmen Peşmergenin şehirden çıktığı, Peşmergelerin ardından vatandaşların da kenti boşaltmaya çalıştığı öğrenildi.
TUZHURMATU'DA 480 PEŞMERGE ESİR ALINDI
Öte yandan Kerkük kentindeki KYB ve KDP binalarının da boşatıldığı öğrenildi. Tuzhurmatu'da kontrolü tamamen sağlayan Irak ordusu, kentteki ilerleyişini kritik bölgelere doğru sürdürüyor. Tuzhurmatu'da 480 Peşmergenin, Haşdi Şabi tarafından esir alındığı bildirildi.
Altınköprü bölgesindeki petrol şirketleri Irak ordusunun kontrolüne geçti.
Kaynak: haberinburada
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