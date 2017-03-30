HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 16 Nisan referandumunda 'Kürtler neden evet demeli" sorusuna cevap verdi. Yapıcıoğlu, bölgede 'Evet' oylarının arttığını da ekledi.



HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Haber7'den Uğur Kurban'ın gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.







Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Kürt sorununun çözümünün önündeki en büyük engellerden bir tanesi olan vesayet sisteminin kalkacağını söyleyen Yapıcıoğlu, 'bölgede 'EVET' yönünde olumluya doğru bir artışın olduğunu görüyoruz.' dedi.







kaynak:sabah