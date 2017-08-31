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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, Fatih Dizisinde Oynayacak

KURTLAR VADİSİ'NİN MEMATİ'Sİ GÜRKAN UYGUN, FATİH DİZİSİNDE OYNAYACAK

Kanal D ekranlarında yayınlanacak ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynayacağı Fatih dizisinde Metin Akpınar, Altan Erkekli ve Gürkan Uygun da boy gösterecek.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, Fatih Dizisinde Oynayacak(9/10)5

Kenal İmirzalıoğlu'nun baştolünde yer alacağı Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Fatih'in kadrosuna Metin Akpınar, Altan Erkekli ve Gürkan Uygun da dahil oldu.

Konuyla ilgili Milliyet gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme alan Ali Eyüboğlu, "Usta oyuncular, böylesine önemli bir dizide 'misafir sanatçı' değil de, daha uzun soluklu oynamak istedikleri için O3 Medya, onları memnun edecek bir formül peşinde" ifadelerine yer verdi.

İşte Eyüboğlu'nun yazısındaki ilgili kısım;

Yılın yüksek bütçeli ve iddialı yapımlarından biri olmaya aday 'Fatih' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kadın partneri hâlâ belli değil. Yapım şirketi O3 Medya, İmirzalıoğlu ve Çetin Tekindor'dan sonra üç önemli erkek oyuncuyu daha dizinin kadrosuna kattı: Metin Akpınar, Altan Erkekli ve Gürkan Uygun. Öğrendiğim kadarıylaO3 Medya'nın planı bu sezonu 23 bölümle tamamlamak; Fatih'in İstanbul'u fethettiği sahneyi ise gelecek sezonun başına bırakmak...Usta oyuncular, böylesine önemli bir dizide 'misafir sanatçı' değil de, daha uzun soluklu oynamak istedikleri için O3 Medya, onları memnun edecek bir formül peşinde. O3 Medya, bu yüzden senaryosu netleşmeyen 'Fatih' dizisinin kadın başrol oyuncusu için de arayışlarını sürdürüyor. Çünkü Cansu Dere olmadı. Bakalım sezonun en iddialı dizisinin kadın başrolü kime kısmet olacak?

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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