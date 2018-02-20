Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy'un son halini gören tanımakta zorlanıyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde oynayan isimler, şimdilerde geçirdikleri değişimlerle gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Laz Ziya'nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy oldu.

"ZAMAN GERÇEKTEN ÇOK ACIMASIZ"

Ulusoy'un son halini görenler "Zaman gerçekten çok acımasız" demekten kendini alamıyor. Bir hayli değiştiği gözlenen ünlü oyuncunun son halini gören tanıyamıyor.

İşte Müge Ulusoy'un son hali;

Kaynak: haberinburada