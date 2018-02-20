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Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın Kızını Oynayan Müge Ulusoy, Şimdilerde Tanınmaz Halde
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Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın Kızını Oynayan Müge Ulusoy, Şimdilerde Tanınmaz Halde

KURTLAR VADİSİ'NDE LAZ ZİYA'NIN KIZINI OYNAYAN MÜGE ULUSOY, ŞİMDİLERDE TANINMAZ HALDE

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'i oynayan Müge Ulusoy'un son halini gören tanıyamıyor.

Tarih : 20 Şubat 2018, 13:30
Puan Ver : Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın Kızını Oynayan Müge Ulusoy, Şimdilerde Tanınmaz Halde(10/10)6

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy'un son halini gören tanımakta zorlanıyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde oynayan isimler, şimdilerde geçirdikleri değişimlerle gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Laz Ziya'nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy oldu.

"ZAMAN GERÇEKTEN ÇOK ACIMASIZ"

Ulusoy'un son halini görenler "Zaman gerçekten çok acımasız" demekten kendini alamıyor. Bir hayli değiştiği gözlenen ünlü oyuncunun son halini gören tanıyamıyor.

İşte Müge Ulusoy'un son hali;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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