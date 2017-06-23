KURTLAR VADİSİ VATAN GELİYOR!
İlk olarak dizi versiyonunda seyircilerin karşısına çıkan ve kısa sürede fenomen olan Kurtlar Vadisi, 2006'da Kurtlar Vadisi: Irak ile beyazperdeye transfer olmuştu.
İlk olarak dizi versiyonunda seyircilerin karşısına çıkan ve kısa sürede fenomen olan Kurtlar Vadisi, 2006'da Kurtlar Vadisi: Irak ile beyazperdeye transfer olmuştu. Filmin kazandığı başarının ardından elbette ki devam halkaları gelmeye başladı. 2009'da Kurtlar Vadisi: Gladio ile seyircilerin karşısına çıkan seri, 2011'de Kurtlar Vadisi: Filistin ile devam etti. Serinin 4. devam halkası Kurtlar Vadisi Vatan ise 29 Eylül 2017'de vizyona girecek.
Uluslararası bir fenomen haline gelen Polat Alemdar karakteri ile yeniden sevenleri buluşmaya hazırlanan Necati Şaşmaz'ın yeniden sevenleriyle buluşacağı yapımın yönetmen koltuğunda "Kurtlar Vadisi: Irak"ın yönetmeni Serdar Akar oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Nezih Işıtan bulunuyor.
Kurtlar Vadisi Vatan filminde, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve olayların perde arkası konu ediliyor.
kaynak:beyazperde
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