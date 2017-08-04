'KURTLAR VADİSİ VATAN' FRAGMANI YAYINLANDI! FETÖ ELEBAŞININ SAHNELERİ ÇOK KONUŞULACAK
Kurtlar Vadisi Vatan'ın fragmanı düzenlenen gala gecesinde yayınlandı. Filmde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in darbe girişimi sahnelerinin yer aldığı görüldü.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in hain darbe girşiminin nasıl başarısızlıkla sonuçlandığını konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragmanı gala gecesi düzenlenerek yayınlandı. Filmde FETÖ elebaşının sahneleri çok konuşulacağa benziyor.
FRAGMAN GALASI YAPTILAR
Necati Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı, uzun yıllar televizyon dizisi olarak ekranlara gelen ve daha önce 4 ayrı sinema filmi çekilen Kurtlar Vadisi'nin yeni filminin fragman galası Zorlu Center'da gerçekleşti. Kurtlar Vadisi Vatan'ın senaryosunda da imzası bulunan Şaşmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez fragman galası düzenlediklerini söyledi.
DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA FİLM İÇİN ÇOK TALEP ALDIK
Şaşmaz, filmin çekimlerinin beş hafta sürdüğünü ve filmin 29 Eylül'de vizyona gireceğini belirterek, "Biz bu filmi yapmaya karar verdiğimiz zamandan bugüne kadar çok zorlu bir süreçten geçtik. Biz 17 ya da 18 Temmuz'da 'Darbe girişimiyle ilgili Kurtlar Vadisi filmi yapmak istiyoruz' dedik. Çok yoğun bir talep olduğu için böyle bir film yapmayı düşündüğümüzü söyledik." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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