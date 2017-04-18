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'kurtlar vadisi vatan' filmi geliyor!

'KURTLAR VADİSİ VATAN' FİLMİ GELİYOR!

Pana Film, 'Kurtlar Vadisi Vatan' filminin çekimlerine başladı...

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:51
Puan Ver : 'kurtlar Vadisi Vatan' Filmi Geliyor!(7/10)4


Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı ekranın en uzun soluklu dizilerinden "Kurtlar Vadisi", geçen sezon kanal bulamadığı için ekran yolculuğuna ara vermiş, yapım şirketi Pana Film'in patronu Necati Şaşmaz, 15 Temmuz'da darbe girişimini konu alacak "Kurtlar Vadisi Darbe" filmini çekeceklerini açıklamıştı. Ancak yapım şirketi adına bir temsilcinin darbe girişiminden aylar önce "Kurtlar Vadisi Darbe"nin isim hakkını satın almak için başvurduğu ortaya çıkınca ortalık karışmıştı. Şirkete hassas bir dönemden geçildiği için "Kurtlar Vadisi Darbe" isminin hakkı verilmedi. Konuyla ilgili şirkete yönelik yapılan incelemelerden de sonuç çıkmadı. Aradan aylar geçti ve Pana Film, "Kurtlar Vadisi"nin çekimlerine başladı. Merakla beklenen yeni filmin adının "Kurtlar Vadisi Vatan" olduğu ortaya çıktı.



 

Ödüllü yönetmen Serdar Akar, ön hazırlığını da kendisinin yaptığı filmi çekmek için yönetmen koltuğunda oturduğu TRT 1'in "Payitaht Abdülhamit" dizisinin çekimlerine 5 haftalığına ara verdi. Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın yaptığı filmin çekimlerine şu günlerde Antalya ve civarında devam ediliyor. Filmde Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar da rol alıyor. Daha önce Kurtlar Vadisi'nin "Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Gladio" ve "Kurtlar Vadisi Filistin" isimli film versiyonları seyirciyle buluşmuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler:   Kurtlar  Vadisi  Vatan    Filmi  Geliyor    haber

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