

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun gelecek sezon hangi kanalda yayınlanacağı belirsizliğini koruyor.







KANAL D HALİT ERGENÇ'E SARILACAK







Yeni sezonda başrolünde Halit Ergenç'in rol aldığı 'Vatan Haini' dizisini yayınlayacak olan Kanal D, dizinin eskisi kadar izlenmemesi ve bölüm başına 2 milyon TL'yi aşan yüksek maliyeti nedeniyle Kurtlar Vadisi'ni gözden çıkarmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pana Film, "Yeni sezonda dizimiz Kanal D'de yayınlanmayacak" ifadelerine yer vermişti.







SHOW TV GÖRÜŞME BİLE YAPMADI







Hafta başı dizinin Show TV ya da Star TV'ye geçtiği yönünde iki iddia birden ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili Show TV Pana Film'le görüşme bile yapmadı. Çünkü Kurtlar Vadisi'nin eski ekibinde yer alan yönetmen Kudret Sabancı, Show TV için "Cesur Yürek" adlı bir erkek dizisine dün itibariyle başladı. Dizide Filinta'nın yakışıklı yıldızı Onur Tuna ile Türkiye eski güzeli Rüveyda Öksüz başrolü oynuyor. Yani Show TV'nin gündeminde Kurtlar Vadisi'nin K'sı bile yok.







STAR TV NURGÜL'LE ŞANSINI DENEYECEK







Peki ya Star TV? Star TV'nin perşembe günü akışında henüz net olmamakla beraber Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisi var. Nurgül Yeşilçay'ın diziyle anlaşması Star TV'nin diziye ikinci bir şans vermesinin yolunu açtı. Star TV yolu da Kurtlar Vadisi için şimdilik pek açık görünmüyor.







FOX'UN KÖRDÜĞÜM'Ü VAR







Bir de FOX'a bakalım. Orda da perşembe günü PT1'de Endemol Shine'nın İbrahim Çelikkol ve Belçim Bilgin'li Kördüğüm dizisi var.







ATV'DE RACİ ŞAŞMAZ GERÇEĞİ VAR







Peki ya ATV? İşte Kurtlar Vadisi dizisinin o adrese geçmesi tam anlamıyla imkansız. Bunun nedeni de çok açık. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın kanlı bıçaklı olduğu kardeşi Raci Şaşmaz, ATV'ye "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisini çekiyor. Dizinin başarısı da ortada...







TRT1 son anda bir hamle yapmazsa fenomen dizi Kurtlar Vadisi Pusu ortada kalacak.