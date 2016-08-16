O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kurtlar vadisi pusu'nun bu sezon talibi yok

KURTLAR VADİSİ PUSU'NUN BU SEZON TALİBİ YOK

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu yeni yayın döneminde yayınlanmayabilir.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 08:59
Puan Ver : Kurtlar Vadisi Pusu'nun Bu Sezon Talibi Yok(0/10)


Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun gelecek sezon hangi kanalda yayınlanacağı belirsizliğini koruyor.



KANAL D HALİT ERGENÇ'E SARILACAK



Yeni sezonda başrolünde Halit Ergenç'in rol aldığı 'Vatan Haini' dizisini yayınlayacak olan Kanal D, dizinin eskisi kadar izlenmemesi ve bölüm başına 2 milyon TL'yi aşan yüksek maliyeti nedeniyle Kurtlar Vadisi'ni gözden çıkarmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pana Film, "Yeni sezonda dizimiz Kanal D'de yayınlanmayacak" ifadelerine yer vermişti.



SHOW TV GÖRÜŞME BİLE YAPMADI



Hafta başı dizinin Show TV ya da Star TV'ye geçtiği yönünde iki iddia birden ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili Show TV Pana Film'le görüşme bile yapmadı. Çünkü Kurtlar Vadisi'nin eski ekibinde yer alan yönetmen Kudret Sabancı, Show TV için "Cesur Yürek" adlı bir erkek dizisine dün itibariyle başladı. Dizide Filinta'nın yakışıklı yıldızı Onur Tuna ile Türkiye eski güzeli Rüveyda Öksüz başrolü oynuyor. Yani Show TV'nin gündeminde Kurtlar Vadisi'nin K'sı bile yok.



STAR TV NURGÜL'LE ŞANSINI DENEYECEK



Peki ya Star TV? Star TV'nin perşembe günü akışında henüz net olmamakla beraber Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisi var. Nurgül Yeşilçay'ın diziyle anlaşması Star TV'nin diziye ikinci bir şans vermesinin yolunu açtı. Star TV yolu da Kurtlar Vadisi için şimdilik pek açık görünmüyor.



FOX'UN KÖRDÜĞÜM'Ü VAR



Bir de FOX'a bakalım. Orda da perşembe günü PT1'de Endemol Shine'nın İbrahim Çelikkol ve Belçim Bilgin'li Kördüğüm dizisi var.



ATV'DE RACİ ŞAŞMAZ GERÇEĞİ VAR



Peki ya ATV? İşte Kurtlar Vadisi dizisinin o adrese geçmesi tam anlamıyla imkansız. Bunun nedeni de çok açık. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın kanlı bıçaklı olduğu kardeşi Raci Şaşmaz, ATV'ye "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisini çekiyor. Dizinin başarısı da ortada...



TRT1 son anda bir hamle yapmazsa fenomen dizi Kurtlar Vadisi Pusu ortada kalacak.








Etiketler: Kurtlar  Vadisi  Pusu  Nun  Bu  Sezon  Talibi  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER