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kurtlar vadisi pusu'da uğur pektaş bombası!

KURTLAR VADİSİ PUSU'DA UĞUR PEKTAŞ BOMBASI!

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde rol alacak.

Tarih : 16 Eylül 2016, 09:23
Puan Ver : Kurtlar Vadisi Pusu'da Uğur Pektaş Bombası!(8/10)8


 Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde rol alacak.



Ekranların en uzun soluklu projelerinden 'Kurtlar Vadisi Pusu'nin kadrosuna Uğur Pektaş dahil oldu.



Memati'nin tahtına kurulacak



'Memati' karakterine hayat veren Gürkan Uygun'un diziden ayrılmasının ardından boşluğu bir türlü dolduramayan Pana Film, Uğur Pektaş ile temasa geçti. Pana Film yöneticileri, başarılı oyuncu ile 'Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alması için anlaşma sağladı.



Uğur Pektaş, bir dönem 'Arka Sokaklar' dizisinde rol almıştı.








Etiketler: Kurtlar  Vadisi  Pusu  Da  Uğur  Pektaş  Bombası    haber

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