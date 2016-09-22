Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.



Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Başrollerinde, Necati Şaşmaz, Defne Samyeli, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle E



Başrollerinde, Necati Şaşmaz, defne samyeli, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle eylül ayında izleyicisi ile buluşacak.