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kurtlar vadisi pusu ne zaman başlıyor yeni kanalı açıklandı mı

KURTLAR VADİSİ PUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR YENİ KANALI AÇIKLANDI MI

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Tarih : 22 Eylül 2016, 11:12
Puan Ver : Kurtlar Vadisi Pusu Ne Zaman Başlıyor Yeni Kanalı Açıklandı Mı(0/10)


 Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Başrollerinde, Necati Şaşmaz, Defne Samyeli, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle E



Başrollerinde, Necati Şaşmaz, defne samyeli, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle eylül ayında izleyicisi ile buluşacak.








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