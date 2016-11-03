KURTLAR VADİSİ PUSU NE OLDU BİTTİ Mİ YENİ SEZON NE ZAMAN
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun önümüzdeki sezon hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun önümüzdeki sezon hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ardından Kanal D, ATV, Star TV, TNT gibi kanallarda yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu geçtiğimiz sezon yeniden Kanal D ekranlarına dönüş yapmıştı.
Sık sık kanal değiştirmesi ile bilinen Kurtlar Vadisi Pusu, önümüzdeki yıl dizi sektöründe bu sezon beklenen patlamayı yapamayan Kanal D'de yayınlanmaya devam etmeyecek. Çok kanal dolaşması ile bilinen Vadi'nin önümüzdeki sezon hangi nerede yayınlanacağıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; reyting rekortmeni dizi önümüzdeki sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmayacak. 13 yıldır zirveyi kimseye bırakmayan ve başrollerinde, Necati Şaşmaz, Defne Samyeli, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmayı bekliyor.
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