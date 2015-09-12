Kurtlar Vadisi Pusu artık bıktırdı hatta gına getirdi desek yeridir, zira dizi hakkında son dönemde olan terör örgütü olayları varken nasıl böyle bir dizinin başladığı insanlar tarafından tepkilere neden oldu ve tepki çekti.



Kurtlar Vadisi Pusu artık bıktırdı hatta gına getirdi desek yeridir, zira dizi hakkında son dönemde olan terör örgütü olayları varken nasıl böyle bir dizinin başladığı insanlar tarafından tepkilere neden oldu ve tepki çekti. Kurtlar Vadisi Pusu 17 Eylül'de ekranlara 'merhaba ekranlar' diyecek ve reyting rekorları kıracak, ancak dizide yer alacak olan Necati Şaşmaz ile usta oyuncular yer alacak olsa da son dönemlerde ülkemizin yaşadığı terör örgütü olaylarından dolayı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bitirilmesi halk tarafından isteniyor. Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezonda aynı şekilde silahların susmadığı, polatın 100 defa vurulsa da 8 yıldır ölmediği dizilerde tek olacak ve bilim kurgu filmlerini aratmayacak.







