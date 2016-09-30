Fenomen dizi 'Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni sezonda ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.



Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden, reyting rekortmeni 'Kurtlar Vadisi Pusu' ile ilgili belirsizlik sürüyor.







ANLAŞMA HALA İMZALANMADI







Geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı Pana Film'e yakın kaynaklar, yeni sezon için Kanal D ile görüşme halinde olunduğunu duyurmuştu. Ancak gelen son bilgilere göre, şu ana kadar görüşmelerden bir netice çıkmadı.







Bir dönem 'Arka Sokaklar'da rol alan Uğur Pektaş'un kadroya dahil olduğu 'Kurtlar Vadisi Pusu'nun, yeni sezonda 15 Temmuz darbe girişimini anlatması bekleniyor.