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Kürtçe ağıtla alay eden iki sağlık personeline jet soruşturma

KÜRTÇE AĞITLA ALAY EDEN İKİ SAĞLIK PERSONELİNE JET SORUŞTURMA

Adıyaman'da gittikleri bir taziye evinde yakılan Kürtçe ağıtla alay eden ve bunu bir videoya çekerek yayınlayan 2 sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 19:50
Puan Ver : Kürtçe Ağıtla Alay Eden İki Sağlık Personeline Jet Soruşturma(10/10)6

Adıyaman'da iki sağlık çalışanının, bir taziye evinde karşılaştıkları manzara ile alay etmeleri, ve bunu videoya çekerek sosyal medyada yayınlamaları büyük tepki çekmişti. Görüntülerde 2 çalışan taziye evinde yakılan Kürtçe ağıtlarla alay ediyor.

"BU DA BÖLÜCÜLÜK"

Sosyal medyada görüntüleri izleyen birçok kullanıcı "Bu da bölücülüğün farklı bir çeşidi" yorumunu yaptı.

Olayın ortaya çıkması ile birlikte Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçti ve 2 personel ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bakanılğın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI"

"İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları Adlı Video"nun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Bakanlığımız hemen harekete geçmiş ve müessif hadisenin Adıyaman'da gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Olay öğrenilir öğrenilmez Bakanlığımızın talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli incelemeyi başlatmıştır.

Buna göre;

Söz konusu video kaydının 10.02.2018 günü gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19.02.2018 tarihinde de sosyal medyada paylaşıldığı anlaşılmıştır.

Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili Valilik Onayı ile Disiplin Soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca soruşturmanın selameti için adı geçen kişilere 23.02.2018 tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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