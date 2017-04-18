

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi







Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi.







Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Düşen helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından acı haber geldi ve helikopterin içinde bulunan 12 kişinin şehit olduğu öğrenildi.







kaynak:sabah