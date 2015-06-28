KÜRTAJA GİTTİ, BEBEĞİ TUVALETTE DÜŞÜRÜP LAVABOYA BIRAKTI
İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki kadınlar tuvaletine giren temizlik görevlisi lavabonun içinde 4.5 aylık cenin görünce şoke oldu.
İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki kadınlar tuvaletine giren temizlik görevlisi lavabonun içinde 4.5 aylık cenin görünce şoke oldu. Araştırma sonucunda bebeğin kürtaj olmak için sıranın kendisine gelmesini bekleyen 33 yaşındaki H.S.ye ait olduğu ortaya çıktı. H.S., "Sancıları artınca acil servise geldim, buradaki tuvalette girdim, düşük yaptım" dedi.İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki kadınlar tuvaletine giren temizlik görevlisi lavabonun içinde 4.5 aylık cenin görünce şoke oldu. Görevli, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi ve araştırma başlatıldı.
Bu sırada hastanede kürtaj olmak için sıranın kendisine gelmesini bekleyen 33 yaşındaki H.S., kadın-doğum servisine alındı. Doktor bebeğe ulaşamayınca H.S., bebeğini tuvalette düşürdüğünü söyledi. Hakkında soruşturma başlatılan ifadesinde saat 16.00 sıralarında sancıları artınca acil servise geldiğini, buradaki tuvalette girdiğinde düşük yaptığını söyledi.
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