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kürtaj ve enfeksiyon gebe kalmayı zorlaştırıyor

KÜRTAJ VE ENFEKSİYON GEBE KALMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Günümüzde çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan pek çok çift, bu durumun da birçok nedeni var.

Tarih : 20 Eylül 2016, 09:09
Puan Ver : Kürtaj Ve Enfeksiyon Gebe Kalmayı Zorlaştırıyor(8/10)8


Günümüzde çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan pek çok çift, bu durumun da birçok nedeni var. Rahim içi yapışıklıklar ve doğuştan gelen yapısal problemler, miyom ve polip varlığı gerek normal yoldan, gerekse tüp bebek gibi üremeye yardımcı tekniklerle hamile kalmayı zorlaştırıyor.



Hamile kalmayı engelleyen en önemli nedenlerden birinin rahim içi yapışıklığı olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, rahim içi yapışıklığına ise en çok kürtaj, enfeksiyonlar ve rahimle ilgili geçirilmiş cerrahi operasyonların olduğunu söyledi.  



Rahim içi yapışıklığında tanının ultrasonografi veya rahim filmi ile konulduğunu söyleyen Buyru, sorunun genellikle histeroskopi ile tedavi edildiğini belirterek, “Küçük yapışıkların tedavisi kolaydır ve sonrasında gebelik şansı yüksektir. Yaygın yapışıklıkların tedavisinden sonra ise tekrar yapışma olasılığı yüksektir ve gebelik şansı düşüktür.” dedi.








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