Papa Francesco, dünyanın her yerindeki Katolik rahiplere kürtaj yaptıran kadınları bir yıl boyunca affetme yetkisi verdi.



Papa Francesco, dünyanın her yerindeki Katolik rahiplere kürtaj yaptıran kadınları bir yıl boyunca affetme yetkisi verdi. Af, Katolik Kilisesi'nde günahların affedildiği kutsal yıl olan "jübile yılı" çerçevesinde yapılacak.



OLAĞANÜSTÜ JÜBİLE







Olağan jübileler 25 yılda bir yapılsa da Papalar zaman zaman olağanüstü jübile de ilan edebiliyor.



Papa Francesco da geçen Mart ayında yaptığı açıklamayla, 8 Aralık 2015-20 Kasım 2016 tarihleri arasında "merhamet" temalı jübile yılı ilan etmişti.