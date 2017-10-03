Celal Talabani ve Mesut Barzani Türkiye'den bakıldığında aynı çizgide yer alan iki isim gibi görünse de gerçek çok farklı. Talabani için "Beyaz Kürt" denilebilir oysa Barzani tam bir Şahin.

HABERLER.com / Bugün hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Mesut Barzani genellikle birbirileriyle aynı düzlemde iki siyasetçi olarak algılanıyor. Ancak gerçek Türkiye'den bakıldığı gibi değil.

TALABANİ VE BARZANİ İKİ AYRI KUTUBU TEMSİL EDİYOR

Irak'taki Kürt siyasi hareketi içerisinde Barzani ve Talabani iki ayrı kutubu temsil ediyor. Ayrıca yaşam tarzları ve siyasi tavır olarak da iki lider birbirine çok uzak konumdalar.

TALABANİ İRAN'A BARZANİ TÜRKİYE'YE YAKIN

Talabani Irak'taki Kürt siyasi hareketi içerisinde sol - sosyalist bloğun önemli isimlerinden. Barzani ise muhafazakar kanadın tartışmasız tek lideri.

Talabani İran'a yakın politikaları savunurken, Barzani Türkiye'yle daha samimi ilişkilerden yana.

TALABANİ SEKÜLER, BARZANİ DİNDAR

Talabani, siyasette seküler tavır sergilerken, Barzani daha dindar politikalarla dikkat çekiyor.

Talabani yumuşak üslubu ve müzakereci tavrıyla Kürt siyasetinde güvercin olarak adlandırılırken, Barzani daha keskin ve sert söylemleriyle şahin görünümünde.

TALABANİ AİLESİ BATILI, BARZANİ AİLESİ MUHAFAZAKAR

Aile yapılarına baktığımızda ise Talabani ailesi batılı aile portresi çizerken, Barzani ailesi muhafazakar yapılarıyla tanınıyor.

Kaynak: haberinburada