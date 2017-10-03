KÜRT SİYASETİNİN İKİ UCU: TALABANİ VE BARZANİ! BİRİ BEYAZ KÜRT DİĞERİ ŞAHİN
Celal Talabani ve Mesut Barzani Türkiye'den bakıldığında aynı çizgide yer alan iki isim gibi görünse de gerçek çok farklı. Talabani için "Beyaz Kürt" denilebilir oysa Barzani tam bir Şahin.
HABERLER.com / Bugün hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Mesut Barzani genellikle birbirileriyle aynı düzlemde iki siyasetçi olarak algılanıyor. Ancak gerçek Türkiye'den bakıldığı gibi değil.
TALABANİ VE BARZANİ İKİ AYRI KUTUBU TEMSİL EDİYOR
Irak'taki Kürt siyasi hareketi içerisinde Barzani ve Talabani iki ayrı kutubu temsil ediyor. Ayrıca yaşam tarzları ve siyasi tavır olarak da iki lider birbirine çok uzak konumdalar.
TALABANİ İRAN'A BARZANİ TÜRKİYE'YE YAKIN
Talabani Irak'taki Kürt siyasi hareketi içerisinde sol - sosyalist bloğun önemli isimlerinden. Barzani ise muhafazakar kanadın tartışmasız tek lideri.
Talabani İran'a yakın politikaları savunurken, Barzani Türkiye'yle daha samimi ilişkilerden yana.
TALABANİ SEKÜLER, BARZANİ DİNDAR
Talabani, siyasette seküler tavır sergilerken, Barzani daha dindar politikalarla dikkat çekiyor.
Talabani yumuşak üslubu ve müzakereci tavrıyla Kürt siyasetinde güvercin olarak adlandırılırken, Barzani daha keskin ve sert söylemleriyle şahin görünümünde.
TALABANİ AİLESİ BATILI, BARZANİ AİLESİ MUHAFAZAKAR
Aile yapılarına baktığımızda ise Talabani ailesi batılı aile portresi çizerken, Barzani ailesi muhafazakar yapılarıyla tanınıyor.
Kaynak: haberinburada
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