A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ve Hırvatistan maçları öncesinde açıklamalarda bulundu. Beşiktaşı Oğuzhan Özyakup'u önce Milli Takım'a çağırmayan daha sonra ise siyah-beyazlı futbolcuyu kadroya dahil eden Lucescu, konuyla ilgili olarak detaylı bilgi vermedi. Lucescu ayrıca yabancı sayısının serbest olmasıyla ilgili de görüşünü dile getirdi.

"3 MAÇ KÖTÜYDÜ, O YÜZDEN ALMADIM"

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'u ilk açıklanan kadroya yazmayan ancak daha sonra siyah-beyazlı ismi Milli Takım'a çağırması hakkında açıklama yapması istenen Mircea Lucescu, "Bu durum benimle Oğuzhan arasında olan bir şey. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez. Bizim ikinci maçımızda da hakemler değişti, biliyorsunuz. Pazar gününden önce futbolcu listesi verdik, gördüğüm üç maçta da Beşiktaş'ın kaptanı olarak iyi görmedim ama son maçta seyrettiğim oyuncu Oğuzhan hakkında daha farklı fikirlere sahip oldum. Daha sonra Oğuzhan'a telefon ettim ve kendisine durumu izah ettim; bu ekipte seni görmek istiyorum dedim. Hayatta önemli olan bir hata yaptığınız zaman o hatayı telafi etmek" dedi.

YABANCI KURALI HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

Türkiye'deki yabancı sayısının serbest olmasıyla ilgili görüşü istenen Lucescu "Bu konuda tartışıp uzun uzun konuşmak lazım. Her ekipte oynayan Türk ve yabancı sayısına baktığınız zaman, en fazla 4 oyuncu oynuyor. Tabi bazılarının zorluk derecesi oluyor ve seçmekte zorlanıyorsunuz. Tabi ki en iyileri Avrupa'da… Avrupa'da da böyle. Oyun organizasyonunu yapmak, rakip için bilgi vermek ve aynı zamanda karşı takımı domine etmek için çalışmalar yapmak lazım." dedi.

"BU MAÇLARI GENÇLERLE OYNAMAK ZOR"

Kadro tercihi hakkında detaylı açıklamalar yapan Rumen teknik adam, "Çok pozitif bir geçmişi olan A Milli Takım var. 2002'de 8 tane futbolcum A Milli Takım'daydı ve Milli Takım'ın gücünün önemli bir gücünü kapsıyordu. En iyi hazırlanan, en iyi tecrübeye sahip olanları ve bu gruba ruhlarını verecek olan oyuncuları seçtim. Bu tip maçları genç oyuncular ile oynamak çok zor, üç gün sonra maç yapacağımızı bütün oyuncular biliyor. İlk maçtan ikinci maça 5-6 oyuncu değiştirebileceğimizi de oyuncularım biliyor. Değer olarak hepsi aynı ve hepsi aynı şekilde motive durumdalar. Sahada savaşabileceğimiz bir motivasyon yaratmak zorundayız" diye konuştu.

"UKRAYNA DAHA ŞANLI..."

Yakından tanıdığı Ukrayna ile oynanacak maçla ilgili görüşlerini dile egtiren Lucescu "Üç sistem değil bir sistem üzerine çalışacağız. Arkamızda boş alan yaratarak pozisyon bulmak isteyecekler. Onlar bizi tanımıyor, biz onları tanıyoruz. Yarmolenko ve Konoplyanka diye 2 önemli oyuncuları var. Ukrayna çok iyi oynamasını bilen bir ekip ama biz de kendi oyuncularımızın kalite ve tecrübesinden faydalanabileceğimiz bir durum var. Sonuçlara bakacağız, bir anlık hata, dikkatsizlik, hakem hatası sonuca etki edebilir ama biz bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Akıllı ve dikkatle yapacağız. Ukrayna bu konuda daha şanslı tabii ki, 40 bin seyircileri olacak. Ukrayna da Rusya'da olmak istiyor, biz de" açıklamasını yaptı.

"UKRAYNA, BİZDEN 7 KM FAZLA KOŞTU"

Ukrayna'nın maça daha avantajlı çıkacağına bilgi yapan Lucescu "Çok ciddi şekilde organize olan bir Ukrayna'ya karşı oynayacağız, onları yakından tanıyorum. Son Türkiye - Ukrayna maçında Ukrayna bizden 7 km daha fazla koştu, bunları unutmamak gerekiyor. Ukrayna bu grupta, diğer rakiplerden daha fazla oyun kontrolünü elinde bulunduran bir takım. Onları iyi tanıyorum, geçmişte kalan uzun bir hikayem var. Onlar da bana karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır, ben de eski öğrencilerime karşı kazanmak için her zamankinden daha fazlasını vereceğim, bunu eski öğrencilerim de biliyor. "dedi.

Kaynak: haberinburada