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Kurşun Geçirmeyen Ve Katlanabilir Balistik Bariyer
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kurşun geçirmeyen ve katlanabilir balistik bariyer

KURŞUN GEÇİRMEYEN VE KATLANABİLİR BALİSTİK BARİYER

Kurşun geçirmeyen katlanabilir balistik bariyerin detayları ortaya çıktı. Kevlar kumaştan imal edilen taşınabilir bariyerin detayları sizlerle.

Tarih : 23 Şubat 2017, 10:00
Puan Ver : Kurşun Geçirmeyen Ve Katlanabilir Balistik Bariyer(8/10)6


Kurşun geçirmeyen katlanabilir balistik bariyerin detayları ortaya çıktı. Kevlar kumaştan imal edilen taşınabilir bariyerin detayları sizlerle.



Brigham Young Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilen ilginç bir ürün, teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Üniversite bünyesinde geliştirilen balistik bariyer, şimdiye üretilmiş en hafif kurşun geçirmez çözümü sunuyor.



Standart katı balistik bariyerler ortalama 50 kg ağırlığa sahipken, sadece kevlar kumaş ve alüminyum destekler üretilen bu ürün yaklaşık 25 kg ağırlığa sahip. Kolluk kuvvetlerinin kullanımına sunulacak olan ürün, otomobil bagajına sığabiliyor ve ihtiyaç halinde saniyeler içerisinde kuruluyor.



Origami sanatından faydalanılarak tasarlanan ürün, 12 kat kevlar kumaşı ve alüminyum plakalar sayesinde en yaygın tabancaların mermilerine dayanabiliyor. Açıldığı zaman üç kişiye kadar kurşun geçirmez bir alan sağlayan ürünün dayanıklılığı konusunda vurgulanan detay “tabancalara karşı” koruma sağladığı. Otomatik tüfekler için eski tip balistik bariyerler kullanılmaya devam edilecek.



Bariyerin katlanmasını sağlayan yamuk biçimindeki alanların açılı şekilde durması gerekiyor. Bu açı, mermilere karşı dayanıklılığı artırıyor. Çünkü açı, merminin kuvvetini farklı bir yöne yönlendiriyor. Bu sayede mermi çekirdeğinin momentumu azalıyor.



PlayStation Plus, sınırlı bir süre için ücretsiz olacak








Etiketler: Kurşun  Geçirmeyen  Ve  Katlanabilir  Balistik  Bariyer    haber

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