Ankaralı sanatseverlerin yakından takip ettiği etkinliklere imza atan One Tower AVM, bu hafta sonu Kürşat Başar'ı ağırlıyor.



Son olarak “Aslında Hayal” kitabını okurlarına sunan ünlü yazar, programcı ve müzisyen Kürşat Başar, Ankaralı okurlarıyla One Tower AVM'deki Arkadaş Kitabevi'nde bir araya gelecek.



Kariyerinin 9'uncu kitabı, anı-roman türündeki “Aslında Hayal”de romanları üzerinden kendi hayatını anlatan Kürşat Başar, 11 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'de Ankaralı okurlarıyla buluşacak.







-Hafta sonu Ramazan coşkusu







Eski Ramazanların eğlenceli etkinliklerini ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanan One Tower AVM, büyüklere nostalji yaşatırken, yeni nesli de geçmişteki eğlencelerle tanıştıracak.



One Tower AVM ziyaretçileri, Karagöz ve Hacivat gösterileri, ortaoyunu, kukla şov, meddah gösterisi ve çeşitli yarışmalarla keyifli bir Ramazan geçirecek. One Tower AVM her hafta sonu düzenleyeceği Ramazan etkinliklerinde ayrıca Sema gösterisi, sihirbaz ve tahta bacak şovlarına da ev sahipliği yapacak.