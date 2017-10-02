Çin'de otel ücretini ödemek istemeyen çılgın müşteri, oetlin 19'uncu katının penceresinden dışarı çıkıp, telefon tellerine tutunarak karşı binaya geçmeye çalıştı.

HAVADA MAHSUR KALDI

Hesaptan kaçmak isteyen müşterinin çılgınlığı videoya alındı. Karşıya geçmek çin çabalayan müşteri bir süre tellerde çırpınarak ilerledi. Ancak tellerin ortasına kadar ilerleyen müşteri, havada mahsur kaldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yardım ekiplerinin gelmesiyle çılgın müşteri kurtarıldı. Ancak güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Kaynak: haberinburada