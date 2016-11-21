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kürk mantolu madonna internette en çok aranan kitap oldu

KÜRK MANTOLU MADONNA İNTERNETTE EN ÇOK ARANAN KİTAP OLDU

Yandex, 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı heyecanı yaşanırken Türkiye'de internet kullanıcılarının en çok aradığı kitapları araştırdı. Yapılan analizde ilk sırayı Sabahattin Ali'nin önemli eseri Kürk Mantolu Madonna aldı.

Tarih : 21 Kasım 2016, 10:38
Puan Ver : Kürk Mantolu Madonna İnternette En Çok Aranan Kitap Oldu(7/10)6


Yandex, 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı heyecanı yaşanırken Türkiye’de internet kullanıcılarının en çok aradığı kitapları araştırdı. Yapılan analizde ilk sırayı Sabahattin Ali’nin önemli eseri  Kürk Mantolu Madonna aldı.  



Kürk Mantolu Madonna en çok aranan kitap oldu.



Sahip olduğu güçlü arama teknolojisi ile Türkiye’de internet kullanıcılarının aradıkları her bilgiye kolayca ulaşmasını sağlayan Yandex, 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın açılışını da kapsayan 1-15 Kasım 2016 tarihlerinde en çok aranan kitapları araştırdı.



Analizin sonuçlarına göre Türkiye’de internet kullanıcılarının en çok aradığı kitap, Sabahattin Ali’nin 1943’te yayımladığı ve hala en çok satan kitaplar arasında yer alan önemli eseri “Kürk Mantolu Madonna” oldu. “Kürk Mantolu Madonna”yı Türk edebiyatının bir başka efsane eseri olan Oğuz Atay’ın yazdığı “Tutunamayanlar” izledi. Üçüncü sırada, bir modern klasik haline gelen Harry Potter serisinin son kitabı “Harry Potter ve Lanetli Çocuk” yer aldı. Yılmaz Özdil’in son kitabı “Adam” ve Mete Yarar ile Ceyhun Bozkurt’un yazdığı “Darbenin Kayıp Saatleri” ise ilk üç kitabı takip eden diğer eserler oldu. 20 Kasım’a kadar İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret edebilecek olan kitapseverler, en sevdikleri veya merak ettikleri kitaplarla ilgili bilgilere de Yandex’ten ulaşabilecekler.



Yandex’in araştırmasına göre internet kullanıcılarının en çok aradığı ilk 10 kitap şu şekilde sıralandı:





  1. Sabahattin Ali – Kürk Mantolu Madonna





  2. Oğuz Atay – Tutunamayanlar





  3. J.K Rowling – Harry Potter ve Lanetli Çocuk





  4. Yılmaz Özdil – Adam





  5. Mete Yarar / Ceyhun Bozkurt – Darbenin Kayıp Saatleri





  6. Emrah Serbes – Müptezeller





  7. Kahraman Tazeoğlu / M.H. Kan – Mor





  8. Yuval Noah Harari – Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens – İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi





  9. Ayşe Kulin – Kanadı Kırık Kuşlar





  10. Sarah Jio – Kelebek Adası





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