Küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının salınımında en büyük rolü dünyanın en güçlü şirketlerinin üstlendiği belirtildi.

Sivil toplum kuruluşu Karbon Bildirim Projesi tarafından hazırlanan Carbon Majors Report'a göre, 1988 yılından bu yana gerçekleşen karbon gazı salınımının yüzde 71'i sadece 100 şirket tarafından gerçekleştirildi.

SERA GAZININ YARISI 25 ŞİRKETTEN

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin kurulduğu 1988 yılını baz alan raporda, sera gazı salınımının yarısından fazlasının 25 şirket tarafından gerçekleştirildiği de vurgulanıyor.Karbon Bildirim Projesi Direktörü Pedro Faria, geleneksel olarak sera gazı salınımı verilerinin ülke bazında toplandığını, yeni raporunsa şirketlerin küresel ısınmadaki rolüne odaklandığını ifade ediyor.

DEV ŞİRKETLER BAŞI ÇEKİYOR

Raporda dünyanın en büyük enerji şirketleri ExxonMobil, Shell, BP, Chevron ve Saudi Aramco, en çok karbon emisyonu üreten şirketler olarak listeleniyor.

BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE SICAKLIK 4 DERECE DAHA ARTAR

1988 - 2017 arasındaki sera gazı salınımının aynı şekilde devam etmesi durumunda, 21. yüzyılın sonunda ortalama sıcaklıkların 4 santigrat derece daha yüksek hale geleceği uyarısı da raporda yer alıyor.

Karbon Bildirim Projesi Direktörü Faria, şirketlerin kısa vadede kâr etme güdüsüyle hareket etmek zorunda olmalarının karbon emisyonlarında acil düşüş ihtiyacıyla ciddi biçimde çeliştiğini vurguluyor.

SERA GAZININ YÜZDE 20'Sİ KAMU ŞİRKETLERİNDEN

Faria, açıkladıkları raporla birlikte şirketleri karbon emisyonları konusunda daha şeffaf olmaya zorlamayı amaçladıklarını da belirtiyor.

Rapora göre, küresel sera gazı salınımının yüzde 20'si ise, kamu sermayeli şirketler tarafından gerçekleştiriliyor.

Kaynak: haberinburada