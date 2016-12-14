O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

küresel piyasalarda tüm gözler fed'e çevrildi

KÜRESEL PİYASALARDA TÜM GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Asya'da piyasalar, yatırımcıların bugün sonuçlanacakolan ve faiz artırımı çıkması beklenen Fed toplantısı öncesi bekleme konumuna geçmeleri ile birlikte durgun seyretti.

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:12
Puan Ver : Küresel Piyasalarda Tüm Gözler Fed'e Çevrildi(10/10)12


Asya'da piyasalar, yatırımcıların bugün sonuçlanacakolan ve faiz artırımı çıkması beklenen Fed toplantısı öncesi bekleme konumuna geçmeleri ile birlikte durgun seyretti. Ancak petrol ve Japonya tahvilleri diğerlerine göre daha hareketliydi. Ham petrolfiyatları, ABD'de stokların yükseldiğini gösteren veri sonrası gerilerken, Japonya'da tahviller merkez bankasının alımlarını artırması sonucu değer kazandı.



MSCI Asya Pasifik Endeksi'nde neredeyse aynı sayıda hisse senedi değer kaybetti ve kazandı. Avustralya hisse senetlerinin gösterge endeksi, bahis ve piyango şirketi Tatts Group Ltd. için bir konsorsiyumun teklif vermesi ile hızlı yükselmesinin ardından 16 ayın zirvesine doğru tırmanırken, Japonya'da Topix Endeksi son yedi günde ilk kez geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi fazla değişmedi. 30 yıl vadeli Japonya hisse senetlerinin faizi sekiz baz puan geriledi. Petrol New York'ta yüzde 1.3 düştü.



Fed 2016 yılında, önce Çin piyasalarındaki istikrarsızlık ve daha sonra İngiltere Brexit şoku ve ABD^de Donald Trump'ın sürpriz bir şekilde başkanlığa seçilmesi sonucu politika yapıcılarının beklemede kalmayı tercih etmesi ile birlikte faiz artışlarını erteledi. ABD merkez bankasının hugünkü toplantıda, yeni Başkan Trump'ın ekonomik büyümeyi desteklemek için mali teşviği artıracağı beklentisi ile dikkatlerin yeniden hükümetlere çevrilmesinin ardından borçlanma maliyetlerini yükseltmesi bekleniyor. Bugünkü toplantının ardından, vadeli işlem verilerine göre, traderlar Fed'in Haziran ayına kadar bir faiz artırımına gitme ihtimalini üçte iki olarak görüyor.



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Küresel  Piyasalarda  Tüm  Gözler  Fed  E  Çevrildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER