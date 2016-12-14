

Asya'da piyasalar, yatırımcıların bugün sonuçlanacakolan ve faiz artırımı çıkması beklenen Fed toplantısı öncesi bekleme konumuna geçmeleri ile birlikte durgun seyretti. Ancak petrol ve Japonya tahvilleri diğerlerine göre daha hareketliydi. Ham petrolfiyatları, ABD'de stokların yükseldiğini gösteren veri sonrası gerilerken, Japonya'da tahviller merkez bankasının alımlarını artırması sonucu değer kazandı.



MSCI Asya Pasifik Endeksi'nde neredeyse aynı sayıda hisse senedi değer kaybetti ve kazandı. Avustralya hisse senetlerinin gösterge endeksi, bahis ve piyango şirketi Tatts Group Ltd. için bir konsorsiyumun teklif vermesi ile hızlı yükselmesinin ardından 16 ayın zirvesine doğru tırmanırken, Japonya'da Topix Endeksi son yedi günde ilk kez geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi fazla değişmedi. 30 yıl vadeli Japonya hisse senetlerinin faizi sekiz baz puan geriledi. Petrol New York'ta yüzde 1.3 düştü.



Fed 2016 yılında, önce Çin piyasalarındaki istikrarsızlık ve daha sonra İngiltere Brexit şoku ve ABD^de Donald Trump'ın sürpriz bir şekilde başkanlığa seçilmesi sonucu politika yapıcılarının beklemede kalmayı tercih etmesi ile birlikte faiz artışlarını erteledi. ABD merkez bankasının hugünkü toplantıda, yeni Başkan Trump'ın ekonomik büyümeyi desteklemek için mali teşviği artıracağı beklentisi ile dikkatlerin yeniden hükümetlere çevrilmesinin ardından borçlanma maliyetlerini yükseltmesi bekleniyor. Bugünkü toplantının ardından, vadeli işlem verilerine göre, traderlar Fed'in Haziran ayına kadar bir faiz artırımına gitme ihtimalini üçte iki olarak görüyor.







kaynak:bloomberght