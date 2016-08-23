

Petrol arz endişeleri ile yedi haftanın en yükseğinden başlattığı düşüşünü genişletirken, dolar, traderların ağırlıklarını ABD'de bu yıl faiz artırımına gidileceğine ilişkin beklentilere vermelerinin ardından önemli para birimleri karşısında zayıfladı. Avrupa hisse sentleri, Fransa'da ekonomik aktivitenin bu ay güçlendiğini gösteren verinin ardından değer kazandı.







Ham petrol New York'ta, Irak ve Nijerya'da ihracatın artacağına ilişkin işaretlerle varil başına 47 dolar civarına geriledi ve enerji hisse senetleri hem Avrupa hem de Asya'da en fazla kaybettiren sektör oldu. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Cuma günü ABD'nin borçlanma maliyetlerinin görünümü konusunda işaretlerin gelebileceği Fed Başkanı Janet Yellen'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma öncesi, son bir ayın en büyük iki günlük çıkışını sonlandırdı. Güney Kore wonu gelişen ülke paralarındaki yükselişlere öncülük etti. Yeni Zelanda doları, merkez bankasının faiz indirimlerinin hızının keskin olmayacağını kaydetmesinin ardından güçlendi. ABD Hazine tahvilleri volatilitesi 20 ayın en düşük seviyesi yakınında kaldı.







Küresel piyasalar bir haftadır Fed'in faiz artırımının zamanlamasına ilişkin spekülasyonunun baskısı altında. Aralarında William Dudley ve John Williams'ın bulunduğu bölgesel Fed başkanlarından gelen yorumlar, ABD'de borçlanma maliyetlerinin gelecek ay artırılabileceğini işaret etti. Ancak bu yorumlar, Fed'in Temmuz ayı tutanaklarındakine göre daha şahin bir tondaydı. Piyasalarda dikkatler şimdi, daha fazla işaret alabilmek için, Fed Başkanı Janet Yellen'ın Cuma günü Jackson Hole, Wyoming'de yapacağı konuşmaya çevrildi. Vadeli kontrat fiyatları, Fed'in Aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 51 olarak gösteriyor.