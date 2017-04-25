KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ilk sırayı almasının etkiyle risk iştahı artarken, küresel piyasalar da pozitif seyrediyor.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun tamamlanmasının piyasalarda yarattığı olumlu havayla New York borsası dün "ralli" yaptı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,05 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,08 artış gösterdi. Yüzde 1,24 değer kazanan Nasdaq Teknoloji Endeksi, gün içinde 5.989,92 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzalaması piyasalarda olumlu karşılanırken, kararnameler ABD'nin vergi sistemini basitleştirmeyi, finansal regülasyonları incelemeyi ve vergi düzenlemelerinin yol açtığı aşırı yükleri azaltmayı öngörüyor.
kaynak:dünya
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar