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küresel piyasalar pozitif seyrediyor

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ilk sırayı almasının etkiyle risk iştahı artarken, küresel piyasalar da pozitif seyrediyor.

Tarih : 25 Nisan 2017, 09:52
Puan Ver : Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor(10/10)11


Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun tamamlanmasının piyasalarda yarattığı olumlu havayla New York borsası dün "ralli" yaptı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,05 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,08 artış gösterdi. Yüzde 1,24 değer kazanan Nasdaq Teknoloji Endeksi, gün içinde 5.989,92 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzalaması piyasalarda olumlu karşılanırken, kararnameler ABD'nin vergi sistemini basitleştirmeyi, finansal regülasyonları incelemeyi ve vergi düzenlemelerinin yol açtığı aşırı yükleri azaltmayı öngörüyor.



 



kaynak:dünya








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