

Küresel hisse senetlerindeki sıçrama, doların güçlenmesi ve petrolün iki haftanın en yüksek seviyesinden geri çekilmesi ile birlikte, Asya işlemlerinde tekledi. Tahviller, merkez bankalarının gevşek para politikalarına ilişkin taahhütlerinin desteği ile kazançlarını genişletti.



MSCI Asya Pasifik Endeksi, Japonya hisse senetlerinin bir günlük tatil arasının ardından geri çekilmesi ile birlikte, son iki ayın en güçlü haftalık kazancını daralttı. ABD endeks badeli kontratları, Nasdaq 100 Endeksi'nin dün tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanmasının ardından sakin seyretti. Yen ve Yeni Zelanda doları, önemli para birimlerindeki düşüşlere öncülük etti. Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda'da gösterge tahvilleri ralli yaparken, altın bu hafta ilk kez düştü. Ham petrol, yatırımcıların dikkatlerini gelecek hafta Cezayir'de yapılacak olan görüşmelerde dünyanın en büyük üreticilerinin üretimin sınırlanmasına iişkin karar alıp almayacağına çevirmeleri ile birlikte varil başına 46 doların altına indi.