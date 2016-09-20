Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'

küresel piyasalar merkez bankaları öncesi beklemede

KÜRESEL PİYASALAR MERKEZ BANKALARI ÖNCESİ BEKLEMEDE

Uluslararası piyasalar, Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın politika toplantıları öncesi beklemede.

Tarih : 20 Eylül 2016, 09:03
Puan Ver : Küresel Piyasalar Merkez Bankaları Öncesi Beklemede(5/10)3


Asya hisse senetleri, Japonya Merkez Bankası (BOJ) ve Fed'in Çarşamba günkü politika kararları öncesi bir haftanın en yüksek seviyesi yakınında yatay seyrederken, bölge tahvilleri değer kaybetti. Tayvan doları güçlendi ve petrol değer kaybetti.



Kamu hizmet şirketleri, MSCI Asya Pasifik Endeksi'ndeki kazançlara öncülük ederken, Japonya piyasaları tatil sonrası haftaya başladı. Japonya'da Topix Endeksi, BOJ'un exchange traded fonları (ETF) alımında gösterge olarak daha geniş tabanlı endeksi tercih edeceği spekülasyonuna bağlı olarak, Nikkei 225 Endeksi'nin yaklaşık iki katı yükseldi. Avustralya ve Yeni Zelanda'da gösterge tahvillerin faizleri, ABD Hazine tahvillerindeki değer kayıplarını izleyerek, Haziran ayından bu yana en yüksek seviyelerine çıktı. Tayvan doları, hisse senetlerine girişlerlerdeki artışla birlikye yükselişini dördüncü güne taşırken, petrol varil başına 43 dolar civarında dalgalandı.








Etiketler: Küresel  Piyasalar  Merkez  Bankaları  Öncesi  Beklemede    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER