KÜRESEL PİYASALAR MERKEZ BANKALARI ÖNCESİ BEKLEMEDE
Uluslararası piyasalar, Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın politika toplantıları öncesi beklemede.
Asya hisse senetleri, Japonya Merkez Bankası (BOJ) ve Fed'in Çarşamba günkü politika kararları öncesi bir haftanın en yüksek seviyesi yakınında yatay seyrederken, bölge tahvilleri değer kaybetti. Tayvan doları güçlendi ve petrol değer kaybetti.
Kamu hizmet şirketleri, MSCI Asya Pasifik Endeksi'ndeki kazançlara öncülük ederken, Japonya piyasaları tatil sonrası haftaya başladı. Japonya'da Topix Endeksi, BOJ'un exchange traded fonları (ETF) alımında gösterge olarak daha geniş tabanlı endeksi tercih edeceği spekülasyonuna bağlı olarak, Nikkei 225 Endeksi'nin yaklaşık iki katı yükseldi. Avustralya ve Yeni Zelanda'da gösterge tahvillerin faizleri, ABD Hazine tahvillerindeki değer kayıplarını izleyerek, Haziran ayından bu yana en yüksek seviyelerine çıktı. Tayvan doları, hisse senetlerine girişlerlerdeki artışla birlikye yükselişini dördüncü güne taşırken, petrol varil başına 43 dolar civarında dalgalandı.
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