

Asya piyasaları, Fed'in de aralarında bulunduğu merkez bankalarının para politikalarının genişlemeci konumunu sürdüreceğini işaret etmesinin ardından rallisini altıncı güne taşırken, Güney Kore wonu güç kazandı ve bölgesel tahviller yükseldi.



Ham madde üreticileri, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik Endeksi'ndeki yükselişlere öncülük etti. Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı. ABD'de Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500), Fed'in dünkü toplantıda gösterge faizi değiştirmemesi ve 2017 yılı ve daha ötesi için faiz artırımı sayısına ilişkin projeksiyonlarını azaltmasının ardından yükseldi. Won, doların dünkü senasta kayıplarını korumasının ardından Haziran ayından bu yana en hızlı artışını gerçekleştirdi. Yeni Zelanda doları, merkez bankasının para politikasının daha da gevşetilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetemesinin ardından zayıflarken, 10 yıl vadeli tahvilleri güçlendi. Ham petrol, ABD petrol stoklarındaki sürpriz düşüşün ardından yükseldi.