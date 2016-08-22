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küresel piyasalar fischer ile hareketlendi

KÜRESEL PİYASALAR FİSCHER İLE HAREKETLENDİ

Uluslararası piyasalar, Fed Başkan Yardımcısı Fischer'den gelen açıklamaları satın alıyor

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:12
Puan Ver : Küresel Piyasalar Fischer İle Hareketlendi(0/10)


Dolar, Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'den gelen şahin tonlu yorumların Fed'in bu yıl faiz artırımına gidebileeği beklentilerini güçlendirmesinin etkisiyle, önemli para birimlerinin tümü karşısında değer kazandı. Yendeki zayıflama, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) parasal genişlemeyi daha da artıracağı beklentisi ile derinleşirken, petrol, altın ile birlikte değer kaybetti.



ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Fischer'in Pazar günü yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin halihazırda merkez bankasının hedeflerini yakalamaya yakın olduğunu ve büyümenin hız kazandığını söylemesinin ardından bir haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Yen, BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın Eylül ayındaki toplantıda daha önce görülmemiş büyüklükteki teşviği daha da genişleteceğini işaret etmesi ile birlikte düşüşünü ikinci güne taşırken, Japonya hisse senetleri değer kazandı. Asya'nın diğer kısımlarında, hisse senetlerinin çoğu, petrolün varil başına 48 dolar civarına düşmesi ile birlikte geriledi.








Etiketler: Küresel  Piyasalar  Fischer  İle  Hareketlendi    haber

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