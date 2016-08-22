

Dolar, Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'den gelen şahin tonlu yorumların Fed'in bu yıl faiz artırımına gidebileeği beklentilerini güçlendirmesinin etkisiyle, önemli para birimlerinin tümü karşısında değer kazandı. Yendeki zayıflama, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) parasal genişlemeyi daha da artıracağı beklentisi ile derinleşirken, petrol, altın ile birlikte değer kaybetti.



ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Fischer'in Pazar günü yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin halihazırda merkez bankasının hedeflerini yakalamaya yakın olduğunu ve büyümenin hız kazandığını söylemesinin ardından bir haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Yen, BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın Eylül ayındaki toplantıda daha önce görülmemiş büyüklükteki teşviği daha da genişleteceğini işaret etmesi ile birlikte düşüşünü ikinci güne taşırken, Japonya hisse senetleri değer kazandı. Asya'nın diğer kısımlarında, hisse senetlerinin çoğu, petrolün varil başına 48 dolar civarına düşmesi ile birlikte geriledi.