O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

küresel piyasalar fed ve boj kararlarını fiyatlıyor

KÜRESEL PİYASALAR FED VE BOJ KARARLARINI FİYATLIYOR

Japonya hisse senetleri, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikasında değişikliğe gitmemesi ardından kayıplarını genişletti.

Tarih : 16 Haziran 2016, 09:36
Puan Ver : Küresel Piyasalar Fed Ve Boj Kararlarını Fiyatlıyor(6/10)4


Japonya hisse senetleri, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikasında değişikliğe gitmemesi ardından kayıplarını genişletti. Yen ise BOJ kararı ardından önemli paralar karşısında değer kazandı. Asya hisse senetleri, petrolün kayıplarını altıncı güne taşımasıyla, düştü. Altın ve hazine tahvilleri gibi güvenli varlıklar değer kazandı.



Japon Yeni güçlenerek dolar karşısında Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 105 seviyesini aştı. Topix Endeksi dört ayın en düşük seviyesine geriledi. MSCI Japonya dışı Asya Pasifik Endeksi, ABD petrolünün varil başına 48 doların altına inmesiyle, üç haftanın en düşüğüne geldi. Altn ardı ardına yedinci günde de yükseldi ve Avustrlaya 10 yıllık hazine tahvilinin faizi rekor düşük seviyeye geriledi. Dolar, 2016 yılında tek faiz artırımı bekleyen Fed yetkililerinin sayısının altıya çıkması ardından Çarşamba günkü kayıplarını genişletti. Mart ayında ise 2016'da tek faiz artırımına gidilmesini bekleyen sadece bir Fed yetkilisi vardı.



Melbourne'de Contango Asset Management CIO'su George Boubouras, “En büyük sorun hala yen; buradan bir miktar daha güçlenebilir. Kur sorunu, Japonya hisse senetleri için belirsizlik ve volatilite oluşturmaya devam edecek” dedi.








Etiketler: Küresel  Piyasalar  Fed  Ve  Boj  Kararlarını  Fiyatlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER