

Japonya hisse senetleri, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikasında değişikliğe gitmemesi ardından kayıplarını genişletti. Yen ise BOJ kararı ardından önemli paralar karşısında değer kazandı. Asya hisse senetleri, petrolün kayıplarını altıncı güne taşımasıyla, düştü. Altın ve hazine tahvilleri gibi güvenli varlıklar değer kazandı.



Japon Yeni güçlenerek dolar karşısında Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 105 seviyesini aştı. Topix Endeksi dört ayın en düşük seviyesine geriledi. MSCI Japonya dışı Asya Pasifik Endeksi, ABD petrolünün varil başına 48 doların altına inmesiyle, üç haftanın en düşüğüne geldi. Altn ardı ardına yedinci günde de yükseldi ve Avustrlaya 10 yıllık hazine tahvilinin faizi rekor düşük seviyeye geriledi. Dolar, 2016 yılında tek faiz artırımı bekleyen Fed yetkililerinin sayısının altıya çıkması ardından Çarşamba günkü kayıplarını genişletti. Mart ayında ise 2016'da tek faiz artırımına gidilmesini bekleyen sadece bir Fed yetkilisi vardı.



Melbourne'de Contango Asset Management CIO'su George Boubouras, “En büyük sorun hala yen; buradan bir miktar daha güçlenebilir. Kur sorunu, Japonya hisse senetleri için belirsizlik ve volatilite oluşturmaya devam edecek” dedi.