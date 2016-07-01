

Asya hisse senetleri, yatırımcıların merkez bankalarının İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) kararından kaynaklanabilecek sorunları sınırlayabileceğine yönelik beklentileri ile birlikte yükseldi ve Nisan ayından bu yana en iyi haftalık performansını gerçekleştirmeye yöneldi.







Japonya'dan Kore'ye hisse senetleri, yükselişlerini üçüncü güne taşırken, Hong Kong ve Tayland'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı. Yuan dolar karşısında, Çin'de özel sektörün açıkladığı imalat sanayi göstergesinin beklenmedik bir şekilde düşmesinin ardından, haftalık kaybını daha da genişletti. Petrol, 2009'dan bu yana en iyi çeyrek dönem kazancını daha da genişletti ve bunun sonucu Malezya para birimi ringgit güç kazandı. Sterlin ve yen ise haftalık kayıplarını azalttı. Metaller, gümüşün Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmanması ile birlikte değer kazandı. Japonya ve Tayvan'da tahvil faizleri tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledi.







Tüm dünyada merkez bankalarının destek taahhütleri, sterlinin son 30 yılın en düşük seviyesine inmesine ve küresel hisse senetlerinin ise finans krizinden bu yana en büyük düşüşünü göstermesine neden olan Brexit kararının ardından piyasalarda görülen iki günlük sert satışların durmasına yardımcı oldu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere ekonomisini desteklemek için önmüzdeki aylarda faiz indirimine gidilebileceğini öyledi ve Fed fon (fed'in gösterge faizi) vadelileri, ABD merkez bankasının bu yıl faiz artırımına gitme olasılığının yüzde 10'un altına indiğini gösterdi.







Auckland'da First NZ Capital Group Ltd. ekonomi ve strateji direktörü Chris Green, "Piyasalar, destekleyici faiz ortamına olumlu tepki veriyor," dedi ve "Faizlerin daha uzun bir süre düşük kalacak olması ile birlikte, endişe kaynağı, küresel ekonominin daha da yavaşlaması durumunda, merkez bankaları için geriye hangi politika seçeneklerinin kaldığı" şeklinde görüş bildirdi.







MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 14:06'da yüzde 0.4 yukarıda seyrediyordu ve haftayı yüzde 3.4 yükselişle geçmeye yöneldi.



