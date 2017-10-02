Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Dünya'nın 1880'den beri artan sıcaklığıyla ilgili çarpıcı görseller paylaştı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1880'den beri Dünya'nın sıcaklığının arttığını ve ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

"DÜNYA 1880'DEN BERİ ISINIYOR"

Dünya genelinde 6 bin 300'ü aşkın hava istasyonunu kullanarak 1880'den bu yana Dünya'nın sıcaklığını ölçen NASA'lı bilim insanlarıartan küresel ısınmaya dair fotoğraflar yayınladı.

MAVİ OLAN DÜNYA ŞİMDİ TURUNCU

Fotoğraflar 1880 ile 2016 yılları arasına ait. 1880'de komple mavi olan dünya, 2016'da ne yazık ki sarı ve turuncu olarak görülüyor.

KÜRESEL ISINMA CİDDİ BİR PROBLEM

Sıcaklığın bu denli fazla artmasının ciddi getirileri olduğunu belirten bilimadamları, Küresel Isınma ve İklim Değişikliğine dikkat çekebilmek için pek çok proje yürütüyor.

Kaynak: haberinburada