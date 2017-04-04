KÜRESEL BORÇLAR 2016`DA REKOR KIRDI
Uluslararası Finans Enstitüsünün "Global Borç Monitörü" başlıklı raporuna göre, küresel borç miktarı 2016`da 215,5 trilyon dolarla rekor kırdı.
Küresel borç seviyesi 2016 yılında 215 trilyon doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) "Global Borç Monitörü" başlıklı raporuna göre, küresel borç miktarı 2016'da 7,6 trilyon dolar artarak 215,5 trilyon dolara yükseldi.
Raporda, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 325'ine denk gelen küresel borcun 160 trilyon dolarla yaklaşık dörtte üçünü gelişmiş ülkeler tuttuğu belirtildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar