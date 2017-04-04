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küresel borçlar 2016`da rekor kırdı

KÜRESEL BORÇLAR 2016`DA REKOR KIRDI

Uluslararası Finans Enstitüsünün "Global Borç Monitörü" başlıklı raporuna göre, küresel borç miktarı 2016`da 215,5 trilyon dolarla rekor kırdı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 09:25
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Küresel borç seviyesi 2016 yılında 215 trilyon  doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) "Global Borç Monitörü" başlıklı  raporuna göre, küresel borç miktarı 2016'da 7,6 trilyon dolar artarak 215,5  trilyon dolara yükseldi.



Raporda, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 325'ine denk gelen küresel  borcun 160 trilyon dolarla yaklaşık dörtte üçünü gelişmiş ülkeler tuttuğu  belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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