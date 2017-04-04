

Küresel borç seviyesi 2016 yılında 215 trilyon doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.







Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) "Global Borç Monitörü" başlıklı raporuna göre, küresel borç miktarı 2016'da 7,6 trilyon dolar artarak 215,5 trilyon dolara yükseldi.







Raporda, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 325'ine denk gelen küresel borcun 160 trilyon dolarla yaklaşık dörtte üçünü gelişmiş ülkeler tuttuğu belirtildi.







kaynak:milliyet