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Kürdistanlı Ninjalar 3 Yıl Aranın Ardından Ortaya Çıktı

KÜRDİSTANLI NİNJALAR 3 YIL ARANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

2014 yılında DEAŞ'la mücadele etmek için Peşmerge bünyesinde kurulan "Kürdistanlı Ninjalar", aradan geçen 3 yılın ardından yeniden gün yüzüne çıktı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 22:50
Puan Ver : Kürdistanlı Ninjalar 3 Yıl Aranın Ardından Ortaya Çıktı(5/10)1

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bünyesinde terör örgütü DEAŞ'la savaşmak üzere kurulan ninja birlikleri yeniden göz önüne çıktı.

3 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTILAR

2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın en büyük şehirlerinden olan Musul'u işgal etmesi üzerie bölgesel yönetimin askeri yapısı Peşmerge, bünyesinde orataya çıkan "Kürdistanlı Ninjalar" aradan geçen 3 yılın ardından yeniden ortaya çıktı.

KLİBİ DÜNYAYA SERVİS ETTİLER

Türlü hünerlerini sergiledikleri tatbikat çalışması sırasında video klip hazırlayan "Kürsitanlı Ninjalar", hazırladıkları klibi, sosyal medyadan dünyaya servis etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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