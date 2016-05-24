

İsviçre gazetesine konuşan Barzani, bu yıl kasım ayından önce Kürdistan bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılacağını belirtti. 40-50 milyon nüfusa sahip bir milletin kendi devletinin olması gerektiğini dile getirdi.







Barzani ayrıca 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa'nın güç kullanarak, Orta Doğu sınırlarını çizdiği sykes-picot anlaşmasının geçerliliğini kaybettiğini de savundu.







barzani, uluslararası toplumun Irak'taki savaşa gerçek bir çözüm araması gerektiğini aksi takdirde çatışmanın süreceğini, küresel barışın tehdit altında olacağını söyledi.