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kürdistan bağımsızlık için gereken olgunluğa ulaştı

KÜRDİSTAN BAĞIMSIZLIK İÇİN GEREKEN OLGUNLUĞA ULAŞTI

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Kürdistan'ın bağımsızlık için gereken olgunluğa ulaştığını söyledi.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 09:23
Puan Ver : Kürdistan Bağımsızlık İçin Gereken Olgunluğa Ulaştı(7/10)4


İsviçre gazetesine konuşan Barzani, bu yıl kasım ayından önce Kürdistan bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılacağını belirtti. 40-50 milyon nüfusa sahip bir milletin kendi devletinin olması gerektiğini dile getirdi.



Barzani ayrıca 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa'nın güç kullanarak, Orta Doğu sınırlarını çizdiği sykes-picot anlaşmasının geçerliliğini kaybettiğini de savundu.



barzani, uluslararası toplumun Irak'taki savaşa gerçek bir çözüm araması gerektiğini aksi takdirde çatışmanın süreceğini, küresel barışın tehdit altında olacağını söyledi.








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