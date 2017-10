Kurban Bayramı'na son 3 gün kala kurbanlık piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Satışlar şimdiden kurban satıcılarının yüzünü güldürüyor. Kesim ve sonrası işlemler için hazırlıkların tamamlandığı pazarlarda son kurbanlıklar alıcısını bekliyor. Daha şimdiden satışların 70'e dayandığını aktaran sektör temsilcileri; fiyatların geçen yıla oranla yüzde 10 ila 20 arasında yükseldiği bilgisini paylaşıyor.

YÜZDE 10'LUK ARTIŞ

Edindiğimiz bilgilere göre ise fiyatlar; kilogram bazında büyükbaşta 20 ile 23, küçükbaşta da 28 ile 32 lira arasında seyrediyor. Kurbanlıkların tamamına yakının bayramın ilk gününde satılması bekleniyor. Fiyatların hayvanın cinsi ve ırkına göre değiştiğine vurgu yapan Et Üreticileri Birliği (ETBİR) Üyesi Mustafa Bılıkçı, "Türkiye'de genel olarak et fiyatları yüksek olduğu için kurban fiyatları da yüksek. Geçen yıla oranla fiyatlarda yüzde 10'luk bir artış söz konusu" açıklamasında bulundu. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasayı dengelemek için belli zaman dilimlerinde besilik hayvan ithal ettiğini hatırlatan Bılıkçı, "ESK besilik hayvan getirmeye devam ediyor. Bunu yaparken de Türkiye'deki çiftçiyi etkilemeyecek şekilde fiyat ayarlanması yapıyor" şeklinde konuştu.

7 MİLYON 600 BİN KURBAN KESİLECEK

Şuanda kurbanlık hayvanların yüzde 70'e yakının satıldığı bilgisini paylaşan ETBİR üyesi Bılıkçı, vatandaşların kurbanlıklarını her yıl bir hafta önceden almaya başladığını söyledi. Geçen yıl 700 bin civarında büyükbaş, 3 milyona yakında küçükbaş havan kesildiğini aktaran Bılıkçı, bu yıl için 600 bin büyükbaş, 7 milyona yakında küçükbaş hayvan kesileceğini öngördüklerini ifade etti.

KÜÇÜKBAŞIN CANLI KİLOSU DAHA YÜKSEK

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan ise, kurban eti fiyatlarının İstanbul'da kilogram bazında perakende satış fiyatlarının büyükbaşta 20 ile 23, küçükbaş ise 28 ile 32 lira arsında seyrettiğini söyledi. Geçen yılla kıyaslandığında kasaplık ette yüzde 20 artış, kurbanlıkta da yüzde 10'luk bir artış söz konusu olduğunu anlatan Yücesan, bu yıl için kesilecek kurbanlık sayısının geçen yıla oranla düşeceğini öngördüklerini aktardı.

KESİMDE MALİYETLER DEĞİŞİYOR

Yücesan, sayının düşmesinin sebeplerini ise şu şekilde sıraladı: "Tatilin on güne çıkması; kurban fiyatlarının yüzde 10 daha pahalı olması, birde çeşitli vakıfların ve bazı hayır kurumlarının özellikle yurt dışında 400 ile 375 lira gibi çok makul rakamlarla hisse topluyor olması kurban kesim oranın düşmesine sebep olacak." Türkiye'de kurbanlık kesmenin maliyetinin bin 500 TL civarında olduğunu anlatan Yücesan, dışarıya makbuzla bağış yapıldığı zaman bu rakamın 400 liraya kadar düştüğünü kaydetti. Yücesan, bu nedenle dar gelirli vatandaşların bu tarz organizasyonlara daha çok rağbet göstereceğini sözlerine ekledi.

ÇADIR HİZMET BEDELİ FİYATA YANSIYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de, bazı bölgelerde çadır hizmeti adı altında alınan temizlik, atıkların atılması gibi ihtiyaçları karşılayan ücretinde fiyat artışında etkili olduğunu söyledi. Kurban fiyatlarının birkaç gün içinde düşmesini beklediklerini aktaran Palandöken, "Şuandaki kurban fiyatları da ortalama et fiyatıyla mukayese edildiğinde çok abartılı bir fiyat farkı yok. Hayvan canlı olunca normale göre kilosunda yüzde 5-10'luk bir yükselme oluyor" açıklamasında bulundu. Palandöken, belediyelerin aldığı işgaliye parası olmaması halinde yüzde 3 veya yüzde 1'lik bir fiyat indiriminin mümkün olacağını belirtti.

Kaynak: haberinburada