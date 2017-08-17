İstanbul'a getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar satışa sunuldu. Vatandaşların, kurbanlıklarını alırken hayvanların raporlarına bakması gerektiği özellikle belirtiliyor. Hayvan bolluğu yaşandığını söyleyen satıcılar, büyükbaş hayvanların 8 bin liradan, küçükbaşın da bin liradan (geçen seneye göre yüzde 60 artışla) satışa sunulduğunu söyledi.

"BÜYÜKBAŞIN FİYATINDA YÜZDE 20-25 ARTIŞ ORANINDA VAR"

Üretici Mustafa Uyanık , Erzurum Palandöken'den geldiklerini dile getirerek, "Hayvanlarımızı Erzurum yaylalarında belli bir süre yayıldıktan sonra içeri alıyoruz. Özel olarak besliyoruz. Hayvanlarımız çiçek gibi parlıyor. Büyükbaş hayvan kurbanlıklar 8 bin lira ile 13 bin arasında değişiyor. Türkiye genelinde hastalık olduğundan dolayı yüzde 30 civarında küçükbaş hayvanda kaybımız oldu. Bu durum fiyatlara da yansıdı. Küçükbaş hayvanların da bin lira- bin 500 arasında fiyatları değişiyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 20-25 oranında büyükbaş hayvanların satış fiyatlarında artış var. Küçükbaşta bu oran daha fazla." dedi.

Sultangazi İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden veteriner hekim Ersin Coşkun, vatandaşların kurban pazarında dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgi verdi.

"KURBANLIĞIN AĞZINDAN, BURNUNDAN AKINTI GELMEMELİ"

Etrafıyla ilgili, canlı, tüylerinin parlaklığı yerinde, deri elastikiyeti sabit, ağzından ve burnundan akıntı gelmeyen hayvanlar, kurban için ideal hayvanlardır. Hayvanın kuyruğunun bir kısmı yoksa, gözünün biri körse, boynuzu kırıksa, ağzından ve burnundan akıntı geliyorsa, bunlar kurban için uygun değiller. Hayvanlar bu kesim alanına girerken de Veteriner Sağlık Raporu kontrol ediliyor.

KURBAN PAZARLARINDA VETERİNER HEKİMLER 24 SAAT HİZMET VERECEK

Daha sonra kulak küpe numaralarıyla, Veteriner Sağlık Raporu uygun mu, onlara bakılıyor. Hayvanın genel durumu muayene ediliyor. Dişi hayvan kesimi de kısıtlandı, gebe olmayan kurbanların kesimine izin veriliyor. Belediyeler tarafından kurulan kurban pazarlarında 24 saat veteriner hekim olduğu için, hayvanların sağlık yönünden her türlü taraması gerçekleşmektedir.

KURBANLIĞIN KÜPE NUMARASINDAN SORGULAMA YAPILABİLİYOR

Bakanlığın yeni uygulamasından bahseden Coşkun, "Bakanlığımızın yeni bir uygulaması var. hayvanbilgi.tarim.gov.tr'den ulaşabilecek bir sorgulama alanı var. Kurbanlık olarak düşünülen hayvanın kulak küpe numarası bu internet sitesine girildiğinde sorgulama yapıldığında hayvanın ırkı, yaşı ve aşılama bilgilerine ulaşılıyor. Böylece hayvanın kurbanlığa uygun olup olmadığı da bu şekilde anlaşılıyor.

Kaynak: haberinburada