İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

KURBANLIKLAR YOLA ÇIKTI, FİYATLAR 700 LİRADAN BAŞLIYOR!


Kurbanlıklar Yola Çıktı, Fiyatlar 700 Liradan Başlıyor!
Tarih : 11 Ağustos 2017, 21:00
Puan Ver : Kurbanlıklar Yola Çıktı, Fiyatlar 700 Liradan Başlıyor!(7/10)3

Kurban Bayramı'na 20 gün kaldı. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar fiyatları merak ederken Doğu Anadolu illerinden kurbanlar taşınmaya başladı.

SARIKAMIŞ'TA BESLENEN KURBANLIKLAR YOLA ÇIKTI

Sarıkamış ilçesinin 2 bin 500 rakımlı, birçok çiçek türünün yetiştiği yaylalarında beslenen kurbanlıklar, TIR'lara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor.

KURBANLIKLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİYOR

Araçlara yüklenen hayvanlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne getirilerek, sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.

42 BÜYÜKBAŞ ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Sarıkamış'a bağlı Gecikmez köyünde besicilik yapan Hasan Aydemir, iki TIR'a 42 büyükbaş kurbanlık yüklediğini belirterek, Ankara'da satılmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20 ARTTI

Bu yıl Kars bölgesinde kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20-30 arttığına dikkati çeken Aydemir, şunları kaydetti:

"Şu anda yüklediğimiz hayvanların fiyatı 12 ile 16 bin lira arasında değişiyor. Geçen sene bu hayvanlar 9-13 bin liradan satıldı. Geçen sene yemin torbası 45 liraydı, şimdi ise 65 liradan alıyoruz yani bu hayvanları yetiştirmek, beslemek kolay değil. Bir yıldan beri bütün ailemiz bu hayvanları beslemek için çaba sarf etti. Bankadan kredi çektik, harcama yaptık. Bu sene kurak olması da bizi olumsuz etkiledi ama biz çiftçiyiz, bu işi yapmak zorundayız. Bu hayvanlarımız Ankara'da satışa sunulacak."

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI 700 LİRADAN BAŞLIYOR

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de yaklaşık bir yıldan beri besiye alınan kurbanlıkların sevk zamanının geldiğini söyledi.

Gök, "Kurban Bayramı vaktinin yaklaşması dolayısıyla hareketli günler yaşıyoruz. Bölgemizden batı illerine hayvan sevki yoğunlaşmaya başladı. İlçemizden şu ana kadar 600 büyükbaş, 750 küçükbaş kurbanlık sevk edildi. Şu an fiyatlarımız küçükbaşlarda 700 liradan 2 bin 500 liraya, büyükbaşlar ise kilosuna göre 6 bin ile 16 bin lira arasında değişiyor." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kurbanlıklar  Yola  Çıktı  Fiyatlar  700  Liradan  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER