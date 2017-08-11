Kurban Bayramı'na 20 gün kaldı. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar fiyatları merak ederken Doğu Anadolu illerinden kurbanlar taşınmaya başladı.

SARIKAMIŞ'TA BESLENEN KURBANLIKLAR YOLA ÇIKTI

Sarıkamış ilçesinin 2 bin 500 rakımlı, birçok çiçek türünün yetiştiği yaylalarında beslenen kurbanlıklar, TIR'lara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor.

KURBANLIKLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİYOR

Araçlara yüklenen hayvanlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne getirilerek, sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.

42 BÜYÜKBAŞ ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Sarıkamış'a bağlı Gecikmez köyünde besicilik yapan Hasan Aydemir, iki TIR'a 42 büyükbaş kurbanlık yüklediğini belirterek, Ankara'da satılmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20 ARTTI

Bu yıl Kars bölgesinde kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20-30 arttığına dikkati çeken Aydemir, şunları kaydetti:

"Şu anda yüklediğimiz hayvanların fiyatı 12 ile 16 bin lira arasında değişiyor. Geçen sene bu hayvanlar 9-13 bin liradan satıldı. Geçen sene yemin torbası 45 liraydı, şimdi ise 65 liradan alıyoruz yani bu hayvanları yetiştirmek, beslemek kolay değil. Bir yıldan beri bütün ailemiz bu hayvanları beslemek için çaba sarf etti. Bankadan kredi çektik, harcama yaptık. Bu sene kurak olması da bizi olumsuz etkiledi ama biz çiftçiyiz, bu işi yapmak zorundayız. Bu hayvanlarımız Ankara'da satışa sunulacak."

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI 700 LİRADAN BAŞLIYOR

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de yaklaşık bir yıldan beri besiye alınan kurbanlıkların sevk zamanının geldiğini söyledi.

Gök, "Kurban Bayramı vaktinin yaklaşması dolayısıyla hareketli günler yaşıyoruz. Bölgemizden batı illerine hayvan sevki yoğunlaşmaya başladı. İlçemizden şu ana kadar 600 büyükbaş, 750 küçükbaş kurbanlık sevk edildi. Şu an fiyatlarımız küçükbaşlarda 700 liradan 2 bin 500 liraya, büyükbaşlar ise kilosuna göre 6 bin ile 16 bin lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada