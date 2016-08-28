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kurbanlıklar pazara gelmeye başladı

KURBANLIKLAR PAZARA GELMEYE BAŞLADI

Kurban Bayramı yaklaşırken Anadolu'nun dört bir yanından getirilen kurbanlıklar gece 00.00'dan itibaren pazarlara indirilmeye başlandı.

Tarih : 28 Ağustos 2016, 09:47
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Kurban Bayramına sayılı günler kala yurdun çeşitli bölgelerinden kurbanlıklarını satmak için İstanbul'a gelen hayvan üreticileri, kurbanlıkları pazara indirmeye başladı. Kurbanlıkların İstanbul'a giriş izni olan 28 Ağustos Pazar gününün ilk saatlerinde pazarlar dolmaya başladı.



Pazarda hareketlilik günün ilk saatlerinde başladı

İstanbul'un en büyük pazarı olan Sultangazi Belediyesi, Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde de saat 00.00'dan itibaren kurbanlıklar pazara giriş yapmaya başladı. Anadolu'nun değişik bölgelerinden gelen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar bu merkezde görücüye çıkmaya hazırlanıyor.



Satıcı pazardan ümitli

Pazara gelen satıcı bu yıl piyasanın hareketli olacağını düşünüyor. Erzurum'dan İstanbul'a 98 tane kurbanlık getiren Osman Tatlı, taban fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Tatlı geçen yıla oranla kurbanlıkların 2 bin lira daha fazla olduğunu belirtti. Gecenin ilk saatlerinde pazara kurbanlıklarını indiren diğer satıcılarda pazarın hareketli geçeceğini ve kurbanlıkların hepsinin satılacağını ümit ediyor.








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