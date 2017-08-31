KURBANLIK KEÇİ SÜRÜCÜYE BOYNUZ ATINCA ARAÇ, OKUL BAHÇESİNE UÇTU!
Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilde taşınan kurbanlık keçi, sahibini hastanelik etti.
KURBANLIK KEÇİYİ OTOMOBİLDE TAŞIDI
Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde Ermenek Lisesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mesut Göğercin, kurbanlık olarak aldığı keçiyi 70 E 2292 plakalı otomobilin içine koyarak yola çıktı.
KEÇİ, SÜRÜCÜYE BOYNUZ ATTI
Otomobil trafikte seyrederken keçinin boynuz atmasıyla sürücü Göğercin, aldığı darbe sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ARAÇ, OKUL BAHÇESİNE UÇTU
Kontrolden çıkan otomobil, lisenin bahçesindeki kömürlüğün üstüne uçtu. Kazada hafif yaralanan Göğercin, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keçi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: haberinburada
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