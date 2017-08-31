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KURBANLIK KEÇİ SÜRÜCÜYE BOYNUZ ATINCA ARAÇ, OKUL BAHÇESİNE UÇTU!


Kurbanlık Keçi Sürücüye Boynuz Atınca Araç, Okul Bahçesine Uçtu!
Tarih : 31 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Kurbanlık Keçi Sürücüye Boynuz Atınca Araç, Okul Bahçesine Uçtu!(6/10)2

Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilde taşınan kurbanlık keçi, sahibini hastanelik etti.

KURBANLIK KEÇİYİ OTOMOBİLDE TAŞIDI

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde Ermenek Lisesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mesut Göğercin, kurbanlık olarak aldığı keçiyi 70 E 2292 plakalı otomobilin içine koyarak yola çıktı.

KEÇİ, SÜRÜCÜYE BOYNUZ ATTI

Otomobil trafikte seyrederken keçinin boynuz atmasıyla sürücü Göğercin, aldığı darbe sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ, OKUL BAHÇESİNE UÇTU

Kontrolden çıkan otomobil, lisenin bahçesindeki kömürlüğün üstüne uçtu. Kazada hafif yaralanan Göğercin, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keçi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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