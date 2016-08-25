

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, sağlık kontrolünden geçmiş, koruyucu aşıları yapılmış, büyükbaş hayvanlarda pasaport ve kulak küpesinin, küçükbaş hayvanlarda hayvan nakil belgesi ve kulak küpesi olan kurbanlıkların alınmasını söyledi. İl Müdürü Songül Kadıoğlu, seçecek hayvanın ister büyükbaş ister küçükbaş olsun veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçmiş, koruyucu aşıları yapılmış, büyükbaş hayvanlarda pasaport ve kulak küpesinin, küçükbaş hayvanlarda hayvan nakil belgesi ve kulak küpesinin olup olmadığına bakılması gerektiğini belirterek,”



Belgeleri ve küpeleri bulunan hayvanlar veteriner kontrolünden geçmiş hayvanlardır. Ayrıca hayvanın tüy, deri, gözlerinin parlaklığı ve diri duruşu hayvanın sağlıklı olduğunu gösterir. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri ise ağzından salya gelmemesi, burun akıntısı, göz akıntısı olmaması gerekir. Gözlerinin kör olmaması, topal olmaması, herhangi bir uzvunun eksik olmaması gerekir. Kurbanlık olarak alacağınız hayvanın yaşını doldurup, doldurmadığına bakmak gerekir. Büyükbaş hayvan alacaksanız süt dişleri düşmüş 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşından gün almış olması, küçükbaş hayvan alınacaksa 1 yaşını doldurmuş 2 yaşından gün almış olması gerekir. Hayvanın yaşının anlaşılabilmesi için büyükbaş hayvanlarda, ön dişlerine bakmamız gerekir.



Ön alt süt dişlerinin düşerek yerine kalıcı kare şeklini andıran diğer dişlere nazaran, daha büyük ve parlak 2 dişin çıkması, hayvanın 24 ayını doldurduğunu, halk arasında kullanılan tabiriyle kapak attığını gösterir. Küçükbaş hayvan alacaksanız, seçilecek hayvanın ergin bir koyun büyüklüğünde, ebeveynlerinden ayırt edilemeyecek şekilde, yetişmiş olması gerekmektedir” dedi.















Manisa Haberleri